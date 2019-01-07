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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

GAP'a "hayat veren" baraj yağışa doydu

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GAP'a "hayat veren" baraj yağışa doydu

Son aylarda Fırat Havzası'na düşen aşırı yağışlar, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve "barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı'na yaradı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil: "Atatürk Barajı şimdiden gelecek yılın sulama ihtiyacını karşılayacak duruma geldi. Şu an barajdaki su kotu 530 metreyi aştı. Sonbaharda düşen yağışla birlikte barajın dev yüzeyinde 2 metreyi bulan bir yükseliş oldu." açıklamalarında bulundu. Çiftçi Hüseyin Durmuş: "Bu yağış seneye baraj sayesinde bize sulama bereketiyle döner inşallah." ifadelerinde bulundu.

CUMHURİYET tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye ve dünyanın sayılı barajları arasında yer alan Atatürk Barajı, son aylarda Fırat Havzası'na düşen aşırı yağışların etkisiyle, bu yıl bölgedeki ovaları sulayabilecek kapasiteye erkenden ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 817 kilometrekare göl alanıyla Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise önde gelen sulama barajlarından birisi olan ve "barajların efendisi" olarak nitelendirilen Atatürk Barajı, bu yıl adeta yağışa doydu. 

Özellikle son dönemde Fırat Havzası'na düşen kar ve yağmur suları, devasa baraja adeta ilaç oldu. 

Yıllık ortalama su akışı 26 bin 654 milyar metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip bulunuyor. Bu miktardaki su, aynı zamanda Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek bir kapasiteyi ifade ediyor. 
Atatürk Barajı, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ovaları olmak üzere, bölge genelinde yaklaşık 10 milyon dekar bereketli toprağın suyla buluşmasını sağlıyor. 

Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi 2 metre birden yükselerek 530 metre kotunu aştı. 

Kış ayları ve ilkbaharda düşecek kar ve yağmur sularıyla beraber, barajdaki su seviyesinin rekora ulaşacağı öngörülüyor. 

"GELECEK YILLAR İÇİN DE GARANTİ OLACAK"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeyrek asır önce yaptığı dev baraj yatırımının meyvelerini fazlasıyla topladığını söyledi. 

Atatürk Barajı'nın yaklaşık 26 yılda ülke ekonomisine maliyetinin 6 katı oranında gelir sağladığını hatırlatan Karahocagil, Fırat Nehri sayesinde barajda toplanan suyun bölge çiftçisinin hizmetine sunulduğunu anlattı. 

Karahocagil, bölgedeki aşırı yağışların birkaç küçük olumsuzluk dışında, üzücü bir hadiseye neden olmadığını aktararak, şöyle devam etti: 

"Bu sene yağış erken başladı. Oldukça da fazla yağış almaya devam ediyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve çevrelerine ciddi miktarda yağış düştü. Tarlada ürünlerimiz de kaldı, sıkıntılı zamanlar da yaşadık ama bir taraftan da barajlarımızın doluluk oranı bakımından bölge genelinde ciddi bir katkısı oldu. Atatürk Barajı şimdiden gelecek yılın sulama ihtiyacını karşılayacak duruma geldi. Şu an barajdaki su kotu 530 metreyi aştı. Sonbaharda düşen yağışla birlikte, barajın dev yüzeyinde 2 metreyi bulan bir yükseliş oldu. Kış döneminde suyun daha ciddi seviyelere ulaşmasını bekliyoruz. Yağışlar ve diğer bölgelere düşen kar suyunun da toplanmasıyla su hayli artacaktır. İnşallah bu durum gelecek sene ve ondan sonraki seneler için de bir garanti olmuş olacak." 

"BEREKET VE RAHMETTİR"

Harran Ovası'nda çiftçilik yapan Hüseyin Durmuş da sonbaharın çok yağışlı geçtiğini söyledi. 

Aşırı yağışın pamuk ve mısırı arazide bırakmalarına neden olduğunu anlatan Durmuş, son yılların en yağışlı dönemini geçirdiklerini belirtti. 

Durmuş, "Yağış berekettir, Allah'tan gelen bir rahmettir. Yağışlar bu yıl mahsulümüzü kaldırmada bizi olumsuz etkiledi ama barajlar için de çok faydalı olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu rahmet sayesinde barajımız dolar taşar. Bu yağış seneye baraj sayesinde bize sulama bereketiyle döner inşallah. Çiftçi hasat zamanı yağmur nedeniyle üzülse de ekim zamanı yine bol sulamayla sevinecektir." diye konuştu. 

Çiftçilerden Mehmet Çoban ise yağışlar nedeniyle bu yıl mahsulünün yarısının tarlada kaldığını vurguladı. Yağıştan şikayetçi olmadıklarını anlatan Çoban, seneye barajda biriken sudan dolayı daha verimli bir mahsul almayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi. 

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