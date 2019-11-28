GAP çiftçisinin hububat ekim telaşı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGAP çiftçisinin hububat ekim telaşı
GeriEkonomi GAP çiftçisinin hububat ekim telaşı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.11.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

GAP çiftçisinin hububat ekim telaşı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GAP çiftçisinin hububat ekim telaşı

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Şanlıurfa'da çiftçiler, yeni sezon için ekime başladı.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Şanlıurfa'daki çiftçiler bugünlerde yeni sezon için ekim telaşı yaşıyor. Yaklaşık 6,5 milyon dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentte, ülke mercimeğinin yüzde 36'sı, arpanın yüzde 15'i, buğdayın ise yüze 10'u üretiliyor.

Tarlalarını çeşitli işlemlerden geçiren Şanlıurfalı çiftçiler, ardından tohum ekiyor, gübre atıyor. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim nöbeti olarak adlandırılan "Bitkisel Üretim Desteklemelerinde Münavebe Uygulamaları"nın hayata geçirilmesi sayesinde bu yıl hububat ekiminin artacağını söyledi.

Uygulamayla, bir ürünün 3 yıl arka arkaya ekilmesi durumunda o üründe üçüncü ekime destekleme yapılmadığına dikkati çeken Eyyüpoğlu, şöyle devam etti:
"Bu nedenle pamuk ekiminin az olmasını bekliyoruz. Hububatta özellikle buğday ekiminde yüzde 50'ye yakın artış yaşanacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıl yağışlar çok iyiydi. Şükürler olsun çiftçilerimiz istediği verimi aldı. Bu yıl yağışlar gecikmeye başladı. Bu da çiftçimizi telaşlandırıyor. Kentin birçok bölgesinde çiftlerimiz tarlalarını sürdü, ekime hazır hale getirip tohumlarını ekmeye başladı."

"YAĞMURLAR BAŞLAMADAN EKİYORUZ"

Harran Ovası'nda yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapan Hasan Dağla da geçen yıl tarlasına pamuk ektiğini ancak beklediği kazancı elde edemediğini belirterek, bu yıl buğday ekimi yaptığını söyledi.

Bu yılın bereketli olmasını beklediklerini dile getiren Dağla, "Pamuk hasadının ardından tarlamızın sürümü ve tapanını yaptıktan sonra gübre attık. Yağmurlar başlamadan tohumlarımızı toprağa ekiyoruz. Elimizi çabuk tutmaya çalışıyoruz." dedi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle