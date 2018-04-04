Galip Öztürk'ün sahibi olduğu holding, Tukaş Salça'ya ortak oldu
Metro Holding, Tukaş Salça'nın yüzde 11 hissesine sahip oldu. Yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan Tukaş, 4 yıl önce el değiştirmişti. Uzun yıllar OYAK bünyesinde olan şirket Okullu Ailesi tarafından alınmıştı.
Konu ile ilgili Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada "Okullu Gıda A.Ş.'nin sahibi olduğu Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(TUKAS) paylarından beher pay başına 2,30.-TL'den olmak üzere 30.000.000.- Adet virman yoluyla satın alınmasına, karar verilmiştir.
Gerçekleştirilen işlemle birlikte Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(TUKAS) sermayesindeki paylarımız 04.04.2018 tarihi itibariyle %11,00 olmuştur" denildi.
56 YIL ÖNCE KURULDU
1962 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan Tukaş, 1967 yılında OYAK tarafından satın alındı. 1967 yılından 2014'e kadar OYAK iştiraki olarak faaliyet gösteren Tukaş'ın yüzde 28 hissesi 1994'de halka arzedildi. Tukaş, üretimini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in Manyas ilçelerinde gerçekleştiriyor.
Tukaş Salça'nın yüzde 38,5'i Cem Okullu'ya, yüzde 38,5'i Cengiz Okullu'yla yüzde 11'i Okullu Gıda AŞ'ye, yüzde 12'si ise halka açık konumda.
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