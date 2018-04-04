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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
04.04.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Galip Öztürk'ün sahibi olduğu holding, Tukaş Salça'ya ortak oldu

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Galip Öztürk'ün sahibi olduğu holding, Tukaş Salça'ya ortak oldu

Metro Holding, Tukaş Salça'nın yüzde 11 hissesine sahip oldu. Yarım asrı aşkın bir süre önce kurulan Tukaş, 4 yıl önce el değiştirmişti. Uzun yıllar OYAK bünyesinde olan şirket Okullu Ailesi tarafından alınmıştı.

Konu ile ilgili Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada "Okullu Gıda A.Ş.'nin sahibi olduğu Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(TUKAS) paylarından beher pay başına 2,30.-TL'den olmak üzere 30.000.000.- Adet virman yoluyla satın alınmasına, karar verilmiştir.
Gerçekleştirilen işlemle birlikte Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.(TUKAS) sermayesindeki paylarımız 04.04.2018 tarihi itibariyle %11,00 olmuştur" denildi.

56 YIL ÖNCE KURULDU
1962 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan Tukaş, 1967 yılında OYAK tarafından satın alındı. 1967 yılından 2014'e kadar OYAK iştiraki olarak faaliyet gösteren Tukaş'ın yüzde 28 hissesi 1994'de halka arzedildi. Tukaş, üretimini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in Manyas ilçelerinde gerçekleştiriyor.

Tukaş Salça'nın yüzde 38,5'i Cem Okullu'ya, yüzde 38,5'i Cengiz Okullu'yla yüzde 11'i Okullu Gıda AŞ'ye, yüzde 12'si ise halka açık konumda.

Galip Öztürkün sahibi olduğu holding, Tukaş Salçaya ortak oldu


Türk salça devi Tukaş satıldı işte alıcısı
Türk salça devi Tukaş satıldı işte alıcısı

 

 

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