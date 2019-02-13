Galip Öztürk’e piyasa dolandırıcılığı tedbiri!
Müebbet mahkumu firari iş adamı Galip Öztürk’ün Albaraka Türk hisselerinde işlem yaptığı ve olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olduğu SPK tarafından tespit edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu dün Albaraka Türk hissesindeki olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin toplandı. Toplantı sonucunda firari iş adamı Galip Öztürk, Metro Avrasya Investment Georgia ve Metro Yatırım Menkul Değerler’in hesapları donduruldu.
HİSSE BİRDEN YÜZDE 62 ORANINDA PRİMLENDİ
5 Şubat 2018 tarihinde 1.31 lira seviyesinde işlem gören Albaraka Türk hissesi 6 işlem gününün sonunda 2.12 liraya kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 62 oranında prim yapan hisse Sermaye Piyasası Kurulu’nun radarına takıldı.
Kurul’un yaptığı incelemeler sonunda hissede hareketliliğe neden olan Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Galip Öztürk'ün mülkiyetlerinde bulunan Albaraka Türk Katılım Bankası paylarının 12/02/2019 tarihi itibariyla 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verdi.
FİRARİ İŞ ADAMI GALİP ÖZTÜRK’E PİYASA DOLANDIRICILIĞI TEDBİRİ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı karar neticesinde müebbet mahkumu firari iş adamı Galip Öztürk, Albaraka Türk hissesinde bulunan paylarını 6 ay boyunca borsada satamayacak. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği kapsamında Galip Öztürk’ün elinde bulunan payları dondurulacak ve Albaraka Türk hissesinde normal fiyat adımlarından işlemlerin temini sağlanacak.
İŞTE SPK'NIN AÇIKLAMASI
"Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) pay piyasasında 06.02.2019-11.02.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/3 maddesi kapsamında; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen gerçek ve tüzel kişilerin 12.02.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetlerinde bulunan ALBRK paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilmemesine karar verilmiştir."
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