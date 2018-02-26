Galatasaray’ın Riva arsasında yeni gelişme!

Yılmaz İnşaat, ihalesini kazandığı Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Riva arsası üzerinde projeye imza atmayı hedefliyor. 869 bin 362 metrekarelik konut alanı ve 206 bin 497 metrekarelik özel orman bulunan arazide müstakil bahçeli villa konseptinde bir proje geliştiriliyor.

Baraka Mimarlık, Riva’da hayata geçirilecek projede örnek teşkil edecek donatılara sahip bir proje tasarlıyor. Bölgenin yeşil dokusuna uyum sağlayacak bir çizgide tasarlanan proje, konseptiyle Riva bölgesine de özgün bir kimlik kazandıracak. Riva projesi, bölgenin doğal yapısına uyum sağlayacak, az katlı ekolojik donatılarla hayata geçirilecek. Türkiye’nin uluslararası alandaki sembol projelerinden biri olarak konumlanacak projede çalışmalar hızla ilerlerken projenin yakın zamanda vitrine çıkması bekleniyor.

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