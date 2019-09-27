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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
27.09.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Galatasaray için şok gelişme

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Galatasaray için şok gelişme

Galatasaray'la yapılan anlaşmaları fesheden Emlak Konut GYO, şimdi de kulüpten masrafları talep edecek. Eğer masraflar ödenirse arsalar Galatasaray'da kalacak. Ancak ödeme yapılmazsa yapılan değerlemeye göre arsalar Emlak Konut'a devredilecek.

Emlak Konut GYO, Galatasaray ile yaptığı anlaşmayı fesih etti. Fesih kararı hem Riva hem de Florya arsaları için geçerli olacak. Emlak Konut yetkilileri, kulübün Florya arsasını teslim etmemesi nedeniyle fesih kararı aldığını belirtti.

Şimdi Emlak Konut GYO, Galatasaray’dan yaptığı ödemeleri ve masrafları talep edecek. Edinilen bilgilere göre bu da 350 milyon lira. Galatasaray ödeme yaparsa arsalarını geri alacak. Yapmazsa her iki arsa için ekspertiz değeri belirlenecek ve arsalar Emlak Konut’ta kalacak.

2016’da kulübe ait 2 arsada gayrimenkul projesi geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 2 arsada yaklaşık 6 milyar lira değerinde proje geliştirilecek ve bu projelerle Galatasaray 1 milyar lira gelir sağlayacaktı.

Riva projesi

Satış toplam geliri: 3 milyar 808 milyon lira

Şirket payı: 952 milyon lira

GS Payı: 761. 6 milyon lira

Emlak Konut Payı: 190.4 milyon lira

Florya projesi

Satış toplam geliri: 2 milyar 250 milyon lira

Şirket payı: 832.5 milyon lira

GS Payı: 237.8 milyon lira

Emlak Konut Payı: 594.6 milyon lira

EMLAK GYO'DAN KAP'A ŞU AÇIKLAMA YAPILDI:

Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (27.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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