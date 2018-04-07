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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
07.04.2018 - 12:01, Son Güncelleme:

Galatasaray için büyük gün belli oldu! 6 firma yarışacak

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Galatasaray için büyük gün belli oldu! 6 firma yarışacak

GALATASARAY Spor Kulübü’nün merakla beklenen Florya arsası için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldı. İhalenin ilk oturumunda arsaya 9 firma talip oldu. İhalenin kazananı ve kulübün kasasına girecek para ise 12 Nisan’da yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Florya arsası için yarışacak firmalar açık arttırmaya katılacak ve son olarak kapalı zarfla teklif verecek.

İhalenin ilk oturumunda Öz Er-Ka İnşaat, İzka İnşaat, Akyapı İnşaat, Nef Gayrimenkul-Caba İnşaat İş Ortaklığı, Fuzul Yapı-Fuzul Gayrimenkul-Akkuş Gayrimenkul-Hasanoğlu İnşaat İş Ortaklığı, Aşcığlu İnşaat-Yılsan Yatırım İş Ortaklığı, Şua İnşaat-Ruha Elektrik İş ortaklığı, Pekimtaş Yapı- Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, Özak GYO-İnt-er Yapı İş Ortaklığı teklif sundu. Teklif veren gayrimenkul firmalarından Nef, Galatasaray Spor Kulübü’nün sponsoru konumunda. İhalenin kazananı önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci oturumda belli olacak. Son oturumda açık arttırma ve kapalı zarf teklifler alınacak.

Galatasaray arsasının ihalesi yapıldı
Galatasaray arsasının ihalesi yapıldı

2 ARSA BİRLEŞTİ

Emlak Konut ile Galatasaray arasında kulübün iki arsası için anlaşma yapılmıştı. Buna göre Emlak Konut gelir paylaşım ihaleleri yapacak, arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak. Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Bu sebeple; elde edilecek “Şirket Payı Geliri”nin yaklaşık yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacak.

Söz konusu araziler Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı’nın ortasında kalıyor. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek

Galatasaray için büyük gün belli oldu 6 firma yarışacak

3.8 MİLYARLIK PROJE

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017’de Riva için gerçekleşen ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ye verildi. İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin lira olacak. GS eski başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya’dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti.

 

 

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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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