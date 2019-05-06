Galatasaray hisselerine liderlik dopingi
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenmesiyle birlikte hisselerinde yükseliş yaşandı. Beşiktaş hisselerinde ise sert düşüş gözlemlendi.
Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli adım attı. Beşiktaş’ı kendi sahasında 2-0 yenen Galatasaray liderliğe oturdu.
Ligin bitmesine 3 hafta kala liderliğe yükselen Galatasaray’ın hisselerine alım geldi. Borsa İstanbul'un açılışında Galatasaray hisseleri yüzde 15.76 oranında prim yaptı ve 2.35 liraya yükseldi.
Beşiktaş hisseleri ise yüzde 17 oranında düşüşle 1.73 lira seviyesine geriledi.
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