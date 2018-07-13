Galatasaray Adası'ndaki yıkım havadan görüntülendi
Galatasaray Adası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceki gün tekrar yıkımı gerçekleşmesinin ardından son hali havadan 'drone' ile görüntülendi.
GALATASARAY Adası’nın büyük bir kısmı geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmıştı. Ekipler adanın yıkımına ise önceki gün tekrar başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ofis ve yazlık restoranının yıkılmasının ardından adanın son hali havadan görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Ada’sındaki havuzun yeniden düzenlendiği ve yaz sezonunda hizmete gireceği söylentileri de ortaya atılmıştı.
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