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Galataport havadan görüntülendi

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

KAMUOYUNDA Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi tüm hızıyla sürüyor. 

Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, proje içinde yer alan İstanbul Modern binasının önümüzdeki günlerde Beyoğlu’na taşınmasının ardından 4 nolu antreponun da yıkılacağı öğrenildi. Karaköy Rıhtımı’ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni inşaa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı’nın İstanbul’un en büyük meydanlarından biri olması planlanıyor.

Etiketler: Galataport , Salıpazarı Kruvaziyer limanı , gazetehaberleri
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