G20’ye ticaret uyarısı
DÜNYANIN en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya getiren G20 toplantısı başladı.
İki gün sürecek toplantıda Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil ediyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ile basın brifingi düzenledi. Lagarde, G20 bakanlarını yükselen ticaret gerilimlerinin küresel ekonomiye olumsuz etkisi konusunda uyaracağını belirterek, “Mevcut durumda uygulamaya giren veya gireceği açıklanan tedbirler nezdinde hazırlanan rapor, bunların en kötü senaryoda küresel gayrisafi hasılaya etkisinin 0,5 puan düşüş olacağını gösteriyor. Bu, oldukça ciddi bir etki” dedi.
ALBAYRAK’TAN YOĞUN MESAİ
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bulunan Albayrak, yoğun temaslarını sürdürüyor. Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Kim Don-Yeon ile bir araya gelecek. Maliye bakanları Sri Mulyani Indrawati (Endonezya), Olaf Scholz (Almanya) ve Bruno Le Maire (Fransa) ile görüşmelerde bulunan Albayrak, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ile de görüşecek. Albayrak, “Küresel Risklere Cevap Vermek”,”Mesleklerin Geleceği” ve “Altyapının Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi” başlıklı oturumlara katılacak. Albayrak, son oturumun açılış konuşmasını yapacak.
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