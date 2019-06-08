G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriG20’de Türkiye-Kanada iş birliği
GeriEkonomi G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.06.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği

Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasına ve iş insanlarımızın önünü açmasına katkı sunacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr tarafından Türkiye ile Kanada arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı imzalandı.  Pekcan, G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı ve ikili temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Japonya’nın Tsukuba şehrinde, Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr ile bir araya geldi.

Tsukuba Kongre Merkezindeki görüşmede, bakanlar tarafından iki ülke arasında ticaret, sanayi, hizmetler ve yatırım alanlarında ilişkileri güçlendirmeyi, ticari iş birliği konularına özel sektörün daha fazla katılımını sağlamayı ve yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan JETCO mutabakat zaptı imzalandı.
Pekcan, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.

Türkiye ile Kanada arasında geçen sene itibarıyla 3,2 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu ifade edenPekcan, bunun her iki ülkenin potansiyelini yansıtmadığını, söz konusu hacmi daha da artırmak gerektiğini belirtti.İki ülke arasında JETCO anlaşmasını imzalamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Pekcan, “Türkiye ile Kanada arasında imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve yatırımların artmasına ve iş insanlarının önünü açmasına katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

Pekcan, 15. Türkiye-Kanada İş Konseyi Yıllık Ortak Konferansının 2018'de Toronto'da yapıldığını ve yaklaşık 300'e varan katılımla iş çevreleri için çok başarılı bir program gerçekleştiğini belirterek, bir sonraki toplantının Türkiye'de olacağını ve başarılı bir etkinlik olması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, Türkiye ile Kanada arasında yapılacak bir serbest ticaret anlaşmasının (STA), daha yüksek ikili ticaret hacmine ulaşmak ve ticari ilişkiler için yasal bir temel oluşturmak açısından önemli bir araç olacağını bildirdi.

PEKCAN'DAN KANADALI FİRMALARA DAVET

Kanadalı firmaları Türkiye’ye yatırıma davet eden Pekcan, üçüncü ülkelerde Kanada'daki mühendislik uzmanlığı ile Türkiye’nin inşaat yeteneklerini bir araya getirmenin iyi bir fikir olabileceğini kaydetti. Türk Hava Yolları’nın Kanada’ya uçuşlarını artırma talebini de hatırlatan Pekcan, bunun ilişkileri desteklemeye yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Pekcan, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformunun da küresel bir endişe haline geldiğini belirterek, kurallara dayalı bir ticaret sistemine inandıklarını kaydetti.

KANADALI BAKAN CARR'DAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kanada Uluslararası Ticaretin Çeşitlendirilmesi Bakanı Jim Carr da iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı arzu ettiklerini vurguladı. Carr, DTÖ’de son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin de kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine bağlı olduklarını, bu konuda beraber hareket etmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi. Bakan Carr, Kanada ile Türkiye’nin öğrenci eğitimi konusunda da iş birliği yapabileceğini belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
G20’de Türkiye-Kanada iş birliği
İstanbul havalimanları, 5 ayda 40 milyon yolcuya ulaştı
Bakan Varank'tan G20 ülkelerine önemli tavsiye
Türkiye'nin en uzunu tamamlandı! Dev projeyle içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak