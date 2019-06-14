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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.06.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya’da buluşacak

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G20 ülkelerinin enerji bakanları Japonya’da buluşacak

Japonya’da gerçekleştirilecek G20 enerji ve çevre bakanları toplantısında, Hürmüz Boğazı yakınında iki petrol tankerinin saldırıya uğramasının ardından gündeme gelen enerji güvenliği konusu da masaya yatırılacak.

Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınında saldırıya uğramasının yankıları sürerken, Japonya yarın başlayacak G20 ülkeleri enerji ve çevre bakanları toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Nagano Eyaleti'ndeki Karuizawa kasabasında gerçekleştirilecek iki günlük toplantıda, son saldırılarla birlikte dünya gündemine oturan enerji güvenliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde gerçekleştirilecek görüşmelere, diğer bir önemli Orta Doğu petrol üreticisi olan Suudi Arabistan da katılacak. İki günlük toplantılar dizisinin ardından G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanlarının ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

Dünyanın gündeminde
Dün, Japonya'ya yük taşıyan 2 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığı açıklanmış, saldırı haberlerinden sonra petrol fiyatları yüzde 4 artmıştı. İran, saldırıların Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin İran ziyareti sırasında gerçekleşmesini "şüpheli" olarak nitelerken, ABD cephesi ise olanlardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Yaşananların ardından enerji güvenliği konusu önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti.

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