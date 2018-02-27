‘Futbolda para yok’ dedi yemek kralı oldu

NECAT Aydın... Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü bitirdikten sonra profesyonel olarak futbol oynamaya başladı. Ancak 1970’lerin ortasında futbol endüstrisi gelişmemiş, bugünkü gibi milyon Euro’lar henüz konuşulmaya başlanmamıştı. Dönemin profesyonel futbolcuları da ek iş yapıyordu. Aydın da, futboldan para kazanamadığı için antrenmanlar dışındaki zamanlarda lokantalarda bulaşıkçılık ve garsonluk yapmaya başlamıştı. 1984 yılında İstanbul’a gelen Aydın, burada da futbol tutkusundan vazgeçmedi. İstanbul Tophane’de alt liglerde bir kulüpte forma giymeye başladı. Takımın teknik direktörü Metin Kurt’un yemek fabrikasında da para kazanıyordu. Artık yaşı ilerlemeye başlamış ve futbolda da umduğunu bulamamıştı Aydın. Sonunda bir yemek şirketi kurmaya karar verdi. 2004 yılına kadar bu şirketi büyütmek için çalıştı, ortaklıklar yaptı. Ancak sonunda taşıma ve yerinde yemek hizmeti vermesi gerektiğini gördü. 2010 yılında kurduğu Parıltım Yemek bugün Türkiye’de 150 bin kişiye hizmet veriyor.

YÜZDE 15 BÜYÜME





2 bin 500 çalışana ulaştıklarını anlatan Parıltım Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Necat Aydın, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlatıyor: “İlk kurduğum şirkette de çalışanlara yemek veriyorduk. Ancak daha farklı uygulamalar yapıyorduk. 1998 yılında yabancı bir şirket ile yarı yarıya ortak olduk. 2004’te geri kalan yüzde 50 hisseyi de yabancı şirkete sattım ve 2007 yılında bu şirket ile yollarımızı ayırdık. 2010 yılında Parıltım Yemek’i kurdum. Türkiye genelinde kurumlara taşıma ve yerinde yemek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda kurumlara mutfak da kuruyoruz. Her gün 150 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz. 2017 yılında yüzde 20 büyüme sağladık. 2018 yılında da yüzde 15’lik bir büyüme ile 330 milyon lira ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.

5 MERKEZ MUTFAK

Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. 5 tane merkez mutfağımız bulunmakta. Buralardan müşterilerimize taşıma yemek hizmeti sağlıyoruz. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında, İzmir Kemalpaşa’da, Bodrum Konacık’ta ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde merkezi mutfaklarımız var. Merkez mutfaklarımızın bizim için aynı zamanda okul işlevinde, çalışanlarımızı da yetiştiriyoruz. Merkez üretim tesislerimizin dışında müşterilerimizin lokasyonlarında da yerinde yemek hizmeti sağlıyoruz. 100 civarında yerinde yemek üretim noktamız var. Önümüzdeki dönemde organik ve inorganik olarak büyümeyi hedefliyoruz. Güçlü altyapımız ve deneyimimiz ile buna hazırız. Aynı zamanda, ülke dışına çıkma planlarımız var. Türkiye dışına hizmetlerimizi ve deneyimimizi taşımak ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Son olarak da gündemimizde hep olan bir konu istihdam. Önümüzdeki yıl 250-300 kişilik yeni istihdam yaratmak istiyoruz.”

FİYAT REKABETİNDEN UZAK DURMALIYIZ

YEMEK sektörünün çok hassas bir alan olduğunu dile getiren Necat Aydın, sektör hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün dünyanın her yerinde gıda çok önemli bir konu haline geldi. Özellikle şirket yemekleri... Bu alanda sağlıklı gıdalar sunmak çok önemli. Sektördeki rekabet ne yazık ki fiyat üzerinden gerçekleşiyor. Biz ise sektörün içerisinde bulunduğu fiyat rekabetinden kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz. O nedenle yemek sektörü hala hak ettiği yerde değil. Sektörde nitelikli eleman açığının kapanması için de çalışmalar yapıyoruz.”