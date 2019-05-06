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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
06.05.2019 - 08:14, Son Güncelleme:

Futbolculara icra tuzağı kurdular!

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Futbolculara icra tuzağı kurdular!

Ünlü futbolcuları icra tuzağına düşüren üç kişi tutuklandı. Şüphelilerin milyon euroluk dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapsi isteniyor.

Ünlü futbolcular tanımadıkları kişiler tarafından haklarında icra takibi başlatılarak mağdur edildiklerini beyan ederek savcılığa başvurdu. Futbolcuların şikayeti üzerine savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, futbolcuları ilamsız icra takibiyle dolandırmaya çalışan İskender Çam, Değer Okşar ve Fatih İlek şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor. Soruşturma kapsamında Trabzonsporlu Hugo Rodallega Martinez'e Değer Okşar'ın başlattığı icra takibinin ardından Fatih İlek'in de 350 bin euro değerinde icra takibi başlattığı, gönderilen tebligatın ise usulsüz olarak memur tarafından tebliğ yapıldığı ortaya çıktı. Sonrasında futbolcunun banka hesaplarına haciz konuldu ve 2 buçuk milyon euronun haczedildiği tespit edildi. Alanyasporlu Deivson Rogerio Da Silva hakkında ise yine Fatih İlek tarafından 200 bin euroluk icra takibi başlatılarak sahte tebligat çıkartıldığı ve futbolcunun itirazı üzerine icra takibinin durdurulduğu belirlendi. Yine iddianamede, hukuki bir ilişkiden dolayı alacağı olduğunu fakat bu alacağını bir belgeye dayandıramayan şahısların icra takiplerini de sahte olarak tebliğ ettiği, fark edilen bu durum sonrası, icraların durdurulduğu belirtildi.

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