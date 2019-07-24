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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.07.2019 - 16:16, Son Güncelleme:

Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da

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Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da

Dinamo Moskova'nın sahibi, FK Rostov’u satın alan Rus iş adamı Alexei Fedorychev, milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a geldi.

Rusya birinci ligi ekiplerinden FK Rostov’u satın alması ile bilinen Rus iş adamı Alexei Fedorychev, “TIS” isimli 115 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı ile yalıkavak açıklarına yanaştı.

Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da
Monaco’da yaşayan 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Alexei Fedorychev, eşi Uluana Tsetlana’la birlikte Yunanistan’ın Mikanos adasından Bodrum’un Yalıkavak mahallesine geldi.
Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da
Milyon dolarlık yat turistlerinde ilgi odağı oldu. Karaya yakın bir bölgeye demirleyen yat bakan bir daha dönüp baktı. 
Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da
İçerisinde kapalı ve açık yüzme havuzu, spor salonu, eğlence merkezi, sinema salonu ve helikopter pisti bulunan yatın değeri ise 250 milyon dolar olarak biliniyor.
Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da

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