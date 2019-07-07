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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.07.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Futbol kulüpleri 5 yılda 187 milyon doları kasasına koydu

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Futbol kulüpleri 5 yılda 187 milyon doları kasasına koydu

Finansal fair play uygulamalarına uyum sağlamaya çalışan Türk futbol kulüplerinin, son 5 yılın transfer gelirleri 187 milyon dolar oldu. Türkiye'de kulüp bütçeleri bonservis geliri açısından, bu dönemde, 102 milyon dolarlık fazla verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sermaye hesabı tablosundan derlenen bilgilere göre, özellikle UEFA'nın finansal fair play (FFP) uygulamaları nedeniyle transferde son yıllarda daha dikkatli davranan kulüpler, 2016'dan itibaren "bonservisli futbolcu transferinde" artıya geçti. 

Türkiye'deki kulüpler, 2015'te bonservisli futbolcu transferinden 28 milyon dolarlık gelir elde ederken, aynı yıl 49 milyon dolarlık harcama yaptı. Söz konusu tutar 2016 senesinde 26 milyon dolarlık satışa karşılık, 3 milyon dolar alış olarak kayıtlara geçti. Kulüpler, 2017, 2018 ve 2019 Ocak-Nisan döneminde ise sırasıyla 32 milyon dolar, 73 milyon dolar ve 28 milyon dolarlık transfer geliri sağlanırken, aynı dönemde toplam 33 milyon dolarlık harcama kaydedildi. 

Bu dönemde, Galatasaray'dan Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Josef de Souza, Giuliano ve Fernandao Suudi Arabistan takımlarına transfer oldu. 

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'un İngiltere'nin Everton kulübüne, Ryan Babel ve Fabricio Ramirez aynı ülkenin Fulham kulübüne, Cengiz Ünder'in İtalya'nın Roma kulübüne, Altınordu'dan Çağlar Söyüncü'nün Almanya'nın Freiburg kulübüne transferleri de son 5 yılda dikkati çeken diğer transferler olarak kayıtlara geçti. 

TRANSFERE FFP ETKİSİ

Son yıllarda kulüpler, gelir gider dengesinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle UEFA'dan çeşitli cezalar alırken, bu durum kulüplerin Avrupa kupaları gelirlerinden de mahrum kalmalarına yol açtı. Bu nedenle transfer harcamalarında daha dikkatli tercih yapan kulüpler, bonservis dengesi açısından kar etmeye başladı. 

Türk spor kulüplerinin, son 5 yılı değerlendirildiğinde açık verilen tek yıl 21 milyon dolar ile 2015 oldu. Bundan sonraki dönemlerde ise kulüpler, başarılı transfer tercihleriyle sürekli bonservis fazlası verdi. Söz konusu 5 yıllık dönemde, toplam 187 milyon dolarlık transfer geliri elde eden Türk kulüplerinin bütçesi, bu dönemde 102 milyon dolarlık bonservis geliri fazlası verdi. 

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