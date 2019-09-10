Füsun Kuran Bir Dilek Tut CEOâ€™su oldu
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deneyimli ismi FÃ¼sun Kuran, Bir Dilek Tut (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) CEOâ€™su oldu. Kuran, Bir Dilek Tutâ€™dan Ã¶nce Stefanel, Brooks Brothers ve RMK Classic gibi ÅŸirketlerde de Genel MÃ¼dÃ¼r ve CEOâ€™luk gÃ¶revlerinde bulundu.Â
Hayati tehlikesi olan hastalÄ±klarla mÃ¼cadele eden Ã§ocuklara yÃ¶nelik uluslararasÄ± bir oluÅŸum olan Bir Dilek Tut DerneÄŸi (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) yÃ¶netim kurulu Bir Dilek Tut CEOâ€™su gÃ¶revine iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deneyimli ismi FÃ¼sun Kuranâ€™Ä± getirme kararÄ± aldÄ±.
Ä°ÅŸ hayatÄ±na Arthur Andersenâ€™da denetimci olarak baÅŸlayan FÃ¼sun Kuran kariyerine devam ettiÄŸi Stefanelâ€™de 2001 yÄ±lÄ±nda Genel MÃ¼dÃ¼r oldu. 2005â€™te Capital Dergisi â€œBaÅŸarÄ±ya YÃ¼rÃ¼yen En GenÃ§ Genel MÃ¼dÃ¼râ€™â€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2013 yÄ±lÄ±nda Brooks Brothers Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan FÃ¼sun Kuran, 2019 Ocak ayÄ±na dek Brooks Brothers ve Edwards markalarÄ±nÄ±n olduÄŸu RMK Classicâ€™de CEO olarak gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â 2010-2012 ve 2014-2016 yÄ±llarÄ±nda iki dÃ¶nem Tescilli Markalar DerneÄŸi (TMD) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Kuran, ÅŸu anda ise derneÄŸin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev alÄ±yor.
Ä°zmir Amerikan Koleji ve Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu olan Kuran, Marmara Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme ve Organizasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
BÄ°R DÄ°LEK TUT DERNEÄžÄ°
Hayati tehlikesi olan hastalÄ±klarla mÃ¼cadele eden Ã§ocuklara yÃ¶nelik uluslararasÄ± bir oluÅŸum olan Bir Dilek Tut DerneÄŸi (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) 2000 yÄ±lÄ±ndan beri TÃ¼rkiyeâ€™de faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiyeâ€™de kuruculuÄŸunu Carole Hakkoâ€™nun Ã¼stlendiÄŸi Bir Dilek Tut DerneÄŸi hayati tehlike taÅŸÄ±yan bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden 3â€“ 18 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÄ±n kalplerinde yaÅŸattÄ±klarÄ± dilekleri gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Hayata geÃ§en dilekler Ã§ocuklarÄ±n hayata tutunmalarÄ±nÄ± motive ediyor. AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, dileÄŸi yerine gelen Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 42â€™si arkadaÅŸlarÄ±yla daha saÄŸlÄ±klÄ± iliÅŸkiler kuruyor yÃ¼zde 72â€™sinin enerji seviyesi ve canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor, yÃ¼zde 64â€™sinin hayata tutunma arzusu artÄ±yor ve yÃ¼zde 39â€™unun tedavi sebebiyle yaÅŸadÄ±klarÄ± fiziksel sÄ±kÄ±ntÄ±lar azalÄ±yor. Bu yÃ¼zden tedavi altÄ±ndaki tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n dileklerinin yerine gelmesi Ã§ok kritik bir Ã¶neme sahip.
2019-2022 DÃ¶nemi Dilek Tut DerneÄŸi (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) YÃ¶netim Kurulu
Asil Ãœyeler (GÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± ile)
Lize KaraboÄŸa Kaptan: Â Â Â Â Â Â(BaÅŸkan) â€“ Ajans Ultra YÃ¶netici OrtaÄŸÄ±
Emine Ã‡ubukÃ§u: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±) â€“ Ogilvy TÃ¼rkiye CEOâ€™su
Burak Tansan:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Sayman) - Boston Consulting Group TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve YÃ¶netici OrtaÄŸÄ±Â
Hilal Eksel Merter: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Sekreter Ãœye)- BSH Pazarlama DirektÃ¶rÃ¼
Ata KÃ¶seoÄŸlu: Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Ãœye) - SabancÄ± Holding Perakende Eski Grup BaÅŸkanÄ±
Murat YeÅŸildere: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â (Ãœye) - Egon Zehnder Ä°stanbul KÄ±demli OrtaÄŸÄ±
Sinan Ceylan: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â(Ãœye) - The Walt Disney Company (TWDC) TÃ¼rkiye, Yunanistan ve KÄ±brÄ±s eski Ãœlke MÃ¼dÃ¼rÃ¼
Yedek Ãœyeler (Alfabetik sÄ±ra ve ÅŸirketleri ile)
Furkan AydÄ±ncÄ±, Zorlu Holding Ä°letiÅŸim YÃ¶neticisi
GÃ¶nÃ¼l Sayan Birkiye, MG Medya Kurucu OrtaÄŸÄ±
Mert YÄ±lmaz, Vodafone TV Ä°Ã§erik MÃ¼dÃ¼rÃ¼
Murat GÃ¶llÃ¼, Akbank Kurumsal Ä°letiÅŸim BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ±
Oben Akyol, Tema VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu DanÄ±ÅŸmanÄ±
Ã–zlem KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, Zorlu Enerji Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼
YÃ¶ntem Akmen Ä°nanÃ§, YÃ¶ntem Communications Kurucu OrtaÄŸÄ±
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