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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
10.09.2019 - 13:09, Son GÃ¼ncelleme:

Füsun Kuran Bir Dilek Tut CEOâ€™su oldu

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Füsun Kuran Bir Dilek Tut CEOâ€™su oldu

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deneyimli ismi FÃ¼sun Kuran, Bir Dilek Tut (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) CEOâ€™su oldu. Kuran, Bir Dilek Tutâ€™dan Ã¶nce Stefanel, Brooks Brothers ve RMK Classic gibi ÅŸirketlerde de Genel MÃ¼dÃ¼r ve CEOâ€™luk gÃ¶revlerinde bulundu.Â 

Hayati tehlikesi olan hastalÄ±klarla mÃ¼cadele eden Ã§ocuklara yÃ¶nelik uluslararasÄ± bir oluÅŸum olan Bir Dilek Tut DerneÄŸi (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) yÃ¶netim kurulu Bir Dilek Tut CEOâ€™su gÃ¶revine iÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n deneyimli ismi FÃ¼sun Kuranâ€™Ä± getirme kararÄ± aldÄ±.

Ä°ÅŸ hayatÄ±na Arthur Andersenâ€™da denetimci olarak baÅŸlayan FÃ¼sun Kuran kariyerine devam ettiÄŸi Stefanelâ€™de 2001 yÄ±lÄ±nda Genel MÃ¼dÃ¼r oldu. 2005â€™te Capital Dergisi â€œBaÅŸarÄ±ya YÃ¼rÃ¼yen En GenÃ§ Genel MÃ¼dÃ¼râ€™â€™ Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. 2013 yÄ±lÄ±nda Brooks Brothers Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan FÃ¼sun Kuran, 2019 Ocak ayÄ±na dek Brooks Brothers ve Edwards markalarÄ±nÄ±n olduÄŸu RMK Classicâ€™de CEO olarak gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.Â  2010-2012 ve 2014-2016 yÄ±llarÄ±nda iki dÃ¶nem Tescilli Markalar DerneÄŸi (TMD) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Kuran, ÅŸu anda ise derneÄŸin baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak gÃ¶rev alÄ±yor.

Ä°zmir Amerikan Koleji ve Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme BÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu olan Kuran, Marmara Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme ve Organizasyon bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde doktora Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

BÄ°R DÄ°LEK TUT DERNEÄžÄ°

Hayati tehlikesi olan hastalÄ±klarla mÃ¼cadele eden Ã§ocuklara yÃ¶nelik uluslararasÄ± bir oluÅŸum olan Bir Dilek Tut DerneÄŸi (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) 2000 yÄ±lÄ±ndan beri TÃ¼rkiyeâ€™de faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼rkiyeâ€™de kuruculuÄŸunu Carole Hakkoâ€™nun Ã¼stlendiÄŸi Bir Dilek Tut DerneÄŸi hayati tehlike taÅŸÄ±yan bir hastalÄ±kla mÃ¼cadele eden 3â€“ 18 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuklarÄ±n kalplerinde yaÅŸattÄ±klarÄ± dilekleri gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Hayata geÃ§en dilekler Ã§ocuklarÄ±n hayata tutunmalarÄ±nÄ± motive ediyor. AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, dileÄŸi yerine gelen Ã§ocuklarÄ±n yÃ¼zde 42â€™si arkadaÅŸlarÄ±yla daha saÄŸlÄ±klÄ± iliÅŸkiler kuruyor yÃ¼zde 72â€™sinin enerji seviyesi ve canlÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±yor, yÃ¼zde 64â€™sinin hayata tutunma arzusu artÄ±yor ve yÃ¼zde 39â€™unun tedavi sebebiyle yaÅŸadÄ±klarÄ± fiziksel sÄ±kÄ±ntÄ±lar azalÄ±yor. Bu yÃ¼zden tedavi altÄ±ndaki tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n dileklerinin yerine gelmesi Ã§ok kritik bir Ã¶neme sahip.

2019-2022 DÃ¶nemi Dilek Tut DerneÄŸi (Make-A-WishÂ® TÃ¼rkiye) YÃ¶netim Kurulu

Asil Ãœyeler (GÃ¶rev daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± ile)

Lize KaraboÄŸa Kaptan: Â Â Â Â Â Â(BaÅŸkan) â€“ Ajans Ultra YÃ¶netici OrtaÄŸÄ±

Emine Ã‡ubukÃ§u: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±) â€“ Ogilvy TÃ¼rkiye CEOâ€™su

Burak Tansan:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Sayman) - Boston Consulting Group TÃ¼rkiye Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ ve YÃ¶netici OrtaÄŸÄ±Â 

Hilal Eksel Merter: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Sekreter Ãœye)- BSH Pazarlama DirektÃ¶rÃ¼

Ata KÃ¶seoÄŸlu: Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Ãœye) - SabancÄ± Holding Perakende Eski Grup BaÅŸkanÄ±

Murat YeÅŸildere: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  (Ãœye) - Egon Zehnder Ä°stanbul KÄ±demli OrtaÄŸÄ±

Sinan Ceylan: Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â(Ãœye) - The Walt Disney Company (TWDC) TÃ¼rkiye, Yunanistan ve KÄ±brÄ±s eski Ãœlke MÃ¼dÃ¼rÃ¼

Yedek Ãœyeler (Alfabetik sÄ±ra ve ÅŸirketleri ile)

Furkan AydÄ±ncÄ±, Zorlu Holding Ä°letiÅŸim YÃ¶neticisi

GÃ¶nÃ¼l Sayan Birkiye, MG Medya Kurucu OrtaÄŸÄ±

Mert YÄ±lmaz, Vodafone TV Ä°Ã§erik MÃ¼dÃ¼rÃ¼

Murat GÃ¶llÃ¼, Akbank Kurumsal Ä°letiÅŸim BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ±

Oben Akyol, Tema VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu DanÄ±ÅŸmanÄ±

Ã–zlem KatÄ±rcÄ±oÄŸlu, Zorlu Enerji Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼

YÃ¶ntem Akmen Ä°nanÃ§, YÃ¶ntem Communications Kurucu OrtaÄŸÄ±

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