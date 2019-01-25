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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.01.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Fuar turizmi Eskişehir ekonomisini canlandıracak

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Fuar turizmi Eskişehir ekonomisini canlandıracak

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin 10 yıllığına işletme hakkını alan TÜYAP, bu yıl içinde kentte düzenleyeceği 9 fuarla hem fuar turizminin hem de ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak.

Türkiye'nin fuarcılıktaki lider şirketlerinden TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, bu yıl Eskişehir'de birçok sektöre yönelik düzenleyeceği 9 farklı fuarla, turizme ve ekonomiye hareketlilik kazandıracak.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından 62 dönüm arazi üzerinde yaptırılan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'nin işletme hakkı, 30 Ekim 2018'de imzalanan protokolle 10 yıllığına TÜYAP'a verildi.

Söz konusu protokolle hizmete giren merkez, 11 Aralık 2018'de kapılarını ilk kez Eskişehir Kitap Fuarı ile açıp, 88 bin 400 kişiyi ağırlayarak kentte ses getiren bir işe imza attı.

TÜYAP, bu yıl boyunca da Eskişehir'de kozmetikten mobilyaya, gıdadan tarıma, inşaattan spora, havacılıktan hediyelik eşyaya kadar 9 farklı sektörde fuar düzenleyerek, yapılacak iş birlikleriyle hem kentin hem de Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ Bölge Müdürü Server Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'de geçen yıl gerçekleştirdikleri Kitap Fuarı ile kent nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'ne çektiklerini söyledi.

Kentte bu yıl da birçok farklı fuara imza atacaklarını ifade eden Seçer, şöyle konuştu:
"Hedefimiz, kentte yaygın olan sektörlere yönelik fuarlar yapmak, yurt içi ve yurt dışından alım heyetlerini Eskişehir'e getirmektir. ETO-TÜYAP Fuar Merkezi, esnafın, tüccarın ve sanayicinin çarklarının dönmesi, alım-satım ve ihracat bağlatılarının kurulması anlamında Eskişehir'e ivme kazandıracak. Fuar turizmi, Eskişehir'in kış aylarında ve hafta içi de yoğunlaşmasını sağlayacak. Fuar için kente gelen iş insanı, normal turistin 8 katı kadar harcama yapar. Türkiye'nin ve Eskişehir'in ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamayı hedefledik. TÜYAP'ın Üsküp'den Sofya'ya, Tahran'dan Moskova'ya, Kahire'den Tiflis'e kadar ofisleri var. Körfez ve Afrika ülkelerinde acentelerimiz var. Yurt dışındaki ofislerimiz, ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarlar için alım heyetleri hazırlıyor. Yurt dışından gelecek iş insanları, fuarlarımızda bağlantılar kuracak ve güzel iş birlikleri, ihracat adımları atılacak. Eskişehir fuarlar kenti olarak da nam salacak."

"TÜYAP'IN ESKİŞEHİR'DEKİ İLK TARIM FUARI YAPILACAK"

Seçer, 21-24 Şubat'ta "Evleniyoruz", "Kozmetik ve Kişisel Bakım" ile "Mobilya" fuarlarını gerçekleştireceklerini, bu organizasyonların büyük kitleleri çekeceğini söyledi.

Evleneceklerin ve evlerini yenileyeceklerin A'dan Z'ye her şeyi söz konusu fuarlarda bulabileceğini dile getiren Seçer, "18-21 Nisan'da da Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı'nı yapacağız. 4-8 Eylül'de Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'mız var. Bu fuar Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Uşak, Bolu, Bursa ve Ankara'dan bütün çiftçilerimizin, tarımsal işletmelerimizin, ziraat mühendislerimizin buluşma noktası olacak." dedi.

Seçer, 24-27 Ekim'de Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın, 14-16 Kasım'da Eskişehir İnşaat Fuarı'nın, 10 Aralık'ta da 9 sürecek Kitap Fuarı'nın düzenleneceğini bildirdi.

RAYLI SİSTEMLER FUARI 2020'DE

Seçer, mart ayı içinde Eskişehir Endüstri Fuarı'nı gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu fuar, havacılık, beyaz eşya, gıda ve seramik teknolojileri gibi farklı sektörlere ev sahipliği yapacak. Ar-Ge üreten kuruluşlarımız, büyük alt yüklenici firmalar, teknoloji üreten firmalar ve özellikle havacılık sanayi sektörlerine hizmet edenler, hizmet etmek isteyenler stant açacak. 2020 yılının şubat ayında da Raylı Sistemler Fuarı'nı yapacağız. Bu fuar iki çok değerli fuar firması tarafından yapılacak. Sözleşmeleri imzaladık. Eskişehir raylı sistemin ve tren yollarının kalbidir. Bunun bilinciyle kente katma değer sağlayacağız. Bu da uluslararası bir fuar olacak. Hem turizm hem de Eskişehir sanayisi faydalanacak."

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