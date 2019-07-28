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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

FSM Köprüsü’nün ikinci etabı trafiğe açılıyor

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FSM Köprüsü’nün ikinci etabı trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "FSM Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü trafiğe açıyoruz” dedi.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaları tamamlayarak, bugün itibarıyla köprüyü trafiğe açacaklarını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FSM Köprüsü’nde 27 Haziran'da üst yapı ve derz onarım çalışmalarına başlandığını anımsattı. Bunun için köprünün bir platformunun yani dört şeridin tamamen kapatıldığını dile getiren Turhan, çalışmaların iki aşamada ve toplam 52 gün sürede bitirilmesinin planlandığını söyledi. 

Turhan, köprüde eski asfaltın, eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt uygulaması yapıldığını anlattı. 

Ayrıca köprünün genleşme derzlerinin söküldüğünü, atölye tamiratlarının yapılarak tekrar yerine monte edildiğini ifade eden Turhan, şöyle konuştu: 

"Birinci aşama 17 günde, ikinci aşama 14 günde tamamlandı. Köprünün ikinci aşamasındaki çalışmaları da tamamlayıp bugün trafiğe açıyoruz. Toplam 31 gün süren çalışmalarda, 24 saat esasına göre çalışılması ve hava koşullarının uygun gitmesi, çalışmaların öngörülen süreden önce bitirilmesinde etkili oldu.” 
Turhan, ileriki yıllarda ihtiyaç duyulması halinde, yapılacak üstyapı onarımlarında trafiğin en az seviyede etkilenmesi için sadece en üst tabakanın yani 2,5 santimetre taş mastik asfaltın yenilenmesinin yeterli olacağını belirterek, "Böylece İstanbul trafiğinin köprü üstyapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi sağlanacaktır.” diye konuştu. 

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi
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