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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
17.07.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

FSM Köprüsü’nde birinci etap tamamlandı! Havadan görüntülendi

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FSM Köprüsü’nde bakım onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla köprünün Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş yönü yeniden hizmete alınmış oldu. Bu kez de köprünün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikameti bakım onarıma alındı. Trafik akışı bakım onarımı tamamlanan Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönündeki 2 şeritten sağlanıyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramından önce bitirilmesini planladıklarını belirtmişti.

FSM Köprüsü’nde birinci etap tamamlandı Havadan görüntülendi
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde 27 Haziran tarihinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin 24 saat boyunca 3 vardiya şeklinde aralıksız çalışmalarını sürdürdüğü köprüde, ilk olarak Ankara istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı 2 şeritten sağlanmıştı. Kapatılan yolda asfaltlama çalışmalarının sonlanmasıyla çalışmanın birinci etabı tamamlanmış oldu. Çalışmaların ikinci etabının başlaması üzerine bu sefer de köprünün Edirne istikametinde olan 4 şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı 2 şeritten sağlanıyor.
FSM Köprüsü’nde birinci etap tamamlandı Havadan görüntülendi
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada birinci etabın hedeflenen süreden önce tamamlandığını, hava şartlarının uygun olması ve öngörülemeyen bir problem yaşanmaması halinde ikinci etabın da Kurban Bayramından önce tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Öte yandan çalışmalar havadan görüntülendi.
FSM Köprüsü’nde birinci etap tamamlandı Havadan görüntülendi
Görüntülerde Avrupa”dan Anadolu istikametine çalışmaların bittiği görülürken, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş istikametinin kapatıldığı ve çalışmaların başladığı görülüyor. Öte yandan köprüye gidişler de uzun araç kuyruğu da havadan görüntülendi.
FSM Köprüsü’nde birinci etap tamamlandı Havadan görüntülendi

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