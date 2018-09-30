Fransız kalacağız

Avrupa’da 2 yılda bir Frankfurt Otomobil Fuarı ile dönüşümlü olarak organize edilen ‘Uluslararası Paris Otomobil Fuarı’ (Mondial Paris Motor Show 2018) yarın kapılarını 116’ncı kez açacak. İlk olarak 2 Ekim’de basın mensuplarının inceleyeceği fuarı otomobilseverler ise 4-14 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca ziyaret edebilecekler. 2016 yılında tam 1 milyon 72 bin kişi ile tüm dünyada en çok izlenen fuar özelliğine sahip olan Paris bu yıl bu rekoru kırmak istiyor. 10 binin üzerinde basın mensubunun takip edeceği Paris şovuna bu yıl son dönemde tüm dünyada hızla satışları artan hibrit ve elektrikli araçların damga vurması bekleniyor. Yaklaşık 50 yeni modelin dünya ve Avrupa tanıtımının yapılacağı fuarı Hürriyet Dünyası da yerinde takip edecek.

GELİŞLERİ ERTELENECEK

Ancak yüksek kur ve faizden dolayı iç pazarda yaşanan büyük daralma Türklerin bu fuara biraz Fransız kalmasına (konudan uzak kalmak) yol açacak. Çünkü eylül ayında bile Türkiye’de lansmanı yapılması beklenen yeni modellerin pazardaki daralma nedeniyle 2019’un ilk çeyreğine ertelendiği düşünülürse, Paris’te sergilenecek yeni modellerin Türkiye’ye kısa vadede gelmesini beklemek hata olur. Sektör yetkilileri de pazara yönelik önlemlerin alınmaması halinde 2019 yılında satışların 400 bin ve altına kadar düşebileceğini, bunun da yeri model lansmanlarında önemli ertelemeleri beraberinde getireceğini söylüyor.

İşte Paris’te sergilenecek ve Türkiye’ye gelişleri uzun bir süre alacak bazı modeller arasında; Audi A1, e-Tron, Q3, yeni BMW 3 ve 8 Serisi, X5, Z4, Citroen C5 Aircross, DS 3 Crossback, Hyundai i30 N Fastback, Kia Niro EV, ProCeed ve Ceed GT, Lexus RC- LC Limited Edition, Mercedes Benz A, B ve GLE, EQC, Peugeot 508 SW, E-Legend concept, yeni Renault Kadjar, Seat Tarraco, Skoda Kodiaq RS, Toyota Corolla Touring Sports ve Camry yer alıyor.

15 MARKA PARİS ŞOVUNDA YOK

SON yıllarda tüm dünyada otomobil fuarların etkisinin ve katılımının azalmasının tartışıldığı bugünlerde Paris fuarı da kapılarını 2016 yılında olduğu gibi büyük eksiklerle açacak. Hatta, bu yıl fuara katılmayan marka sayısında 2016’ye göre artış da var. 2016’da Paris fuarına 7 marka katılmazken, bu yıl sayı 15’e çıktı. Katılımda bu eksiklik kendi markaları olan ülkelerde düzenlenen fuarlarda hızla artmaya başladı. Bu Paris dışında, Frankfurt’ta da son yıllarda kendisini gösteriyor. Bu yıl Paris fuarına Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen katılmayacağını açıkladı. Firmaların yüksek maliyetler ve yeni modellerin piyasaya çıkış tarihlerinin fuarın düzenlendiği tarihle uyuşmaması nedeniyle katılmadığı konuşuluyor. Katılan firmalar ise şöyle: “Alpin, Aston Martin, Audi, BMW, Citroen, Dacia, DS Automobiles, GAC Motor, Ferrari, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Morgan, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Tesla, Toyota, Vinfast.”





ELEKTRİK VERECEK



Mercedes-Benz, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda tamamen yenilediği B-Serisi, marka tarihinin en fazla satılan SUV ailesinin en yenisi GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni giriş modeli A 35 4MATIC’in dünya lansmanlarını gerçekleştirecek. Ayrıca A-Serisi Sedan, yeni 6 silindirli motoruyla Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Kapılı Coupe, smart’ın 20’nci yılı şerefine hazırlanan özel bir konsept araç, EQ markasının ilk yüzde 100 elektrikli modeli EQC ve 1937 model rekortmen W 125’den esinlenilerek üretilen EQ Silver Arrow’u da ilk defa bir otomobil fuarında meraklıları ile buluşturacak.







20’NCİ YAŞ ŞEREFİNE



Paris Otomobil Fuarı’nda Smart markasının doğumunun 20’nci yılı şerefine hazırlanan özel bir konsept sergilenecek. 2002’deki Crossblade ve 2011’de forspeed konseptleri gibi bu özel araç da tavanı olmayan radikal bir tasarıma sahip olacak. Elektrikli altyapıyı barındıran Smart konsepti fuarın yıldızlarından biri olmaya aday.

FUARIN İKONLARI OLACAKLAR



İtalyan Ferrari geçtiğimiz aylarda ‘Icona’ ismiyle limitli sayıda özel bir süper spor retro otomobil serisi üreteceğini açıklamıştı. Bu araçların ilk ikisi ‘Barchetta’ efsanesini yeniden hatırlatmak üzere hazırlanarak ortaya çıktı. Ferrari, Monza SP1 ve SP2 modelleriyle 1948 ve 1959’lerin Ferrari yarışçılarının modern günümüz zamanında nasıl olabileceğini gösteren bu modeller Paris’in yıldızları arasında.







SARI RENKLİ AMİRAL GEMİ



Lexus, Paris’te yeni RC coupe ve LC Yellow Edition modellerinin dünya lansmanını gerçekleştirecek. Ayrıca, yedinci jenerasyon ES lüks sedan modelinin Avrupa prömiyerini de yapacak. Yeniden tasarlanan RC, Lexus markasının son tasarım dilini ve öğelerini taşıyor. LC Yellow Edition ise markanın amiral gemisi coupe ürün gamına eklenen bir model olacak. Yeni model, enerjik sarı renkli gövdesiyle ön plana çıkıyor. Lexus’un Paris’teki standında UX crossover modeli de yer alacak ve burada ilk kez siparişler alınmaya başlanacak.

TAM BİR ASLAN EFSANESİ



Fuarın ev sahiplerinden biri olan Fransız Peugeot, ‘e-Legend Concept’ isimli modeliyle yenilikçi vizyonunu gözler önüne serecek. Peugeot’nun 1960 yılında tasarımcı Pininfarina ile geliştirdiği modelin, günümüze uyarlanan retro bir versiyonu olan konsept araç otonom sürüş ve yüzde 100 elektrikli güç ve aktarma organları gibi özelliklerle markanın geçmişini geleceğe taşıyor.







VİETNAM’IN İLK YERLİ OTOSU

Vietnam’ın ilk “yerli ve milli otomobil markası olan VinFast, Paris’ten dünyaya açılmayı hedefliyor. Fuarda biri sedan biri SUV olmak üzere iki yepyeni otomobille dünyaya “merhaba” diyecek olan marka önce iç pazar VinFast, sonra da dünya yollarını hedefliyor!..





ARTIK ONUN İSMİ DE COROLLA



Toyota, Paris Otomobil Fuarı’nda sadece hibrit araçlarını sergileyecek. Marka, yeni Corolla Touring Sports’un dünya ve RAV4’ün Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek. Yeni TNGA-C platform sayesinde yeni Corolla Touring Sports çekici bir tasarım diline sahip olurken, 1.8 litre ve tamamen yeni 2.0 litre hibrit motorlar sunulacak. Toyota aynı zamanda Paris’te Auris yerine Corolla ismini alan yeni hatchback modelini de tanıtacak. Paris’te bir diğer önemli yenilik ise 14 yıl aradan sonra Camry’nin Avrupa’ya dönüşü olacak. 20 yıl önce ilk kez Paris’te gösterilen Yaris’in ise özel Y20 versiyonu fuarda sergilenecek.