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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.05.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Fransız devi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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Fransız devi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ulusal havayolu şirketi Air France`ın gerekli adımlar atılmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BFMTV kanalında bir programa katılan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2,5 aydır çalışanların ücret artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle grevde olan ulusal havayolu şirketi Air France'da durumun ciddiyetine işaret eden Le Maire, "Mevcut durumu anlamıyorum oysa Air France doğru yoldaydı. Şu an asıl sorun, rekabet için gerekli adımları atmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olan şirketin yaşamasıdır." dedi.

Grevdeki pilotlar ve havayolu çalışanlarına seslenen Le Maire, "şirketin tehlikede olduğunu" kaydederek, yönetimin masaya koyduğu ücretlerden daha fazlasını istememeleri gerektiğini savundu.

Air France'ın varlığının tehlikede olduğu uyarısında bulunan Le Maire, tüm çalışanlara sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının temsil edildiği 11 sendika, yönetimin yüzde 6 oranında ücretlere zam taleplerini kabul etmesi amacıyla 2 aydan fazla bir süredir belirli günlerde greve gidiyor.

Air France'ın İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, çalışanlar arasında yapılan bir oylamada, şirketin teklif ettiği ücret artışının reddedilmesi üzerine önceki gün istifa kararı aldığını duyurmuştu.

Şirket yönetimi, Air France'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki zararının 269 milyon euro olduğunu bildirmişti. Grevlerin, özellikle nisan ve mayıs aylarında etkisini göstereceği belirtilirken, şirketin grev nedeniyle karşılaşacağı kaybın "en az 300 milyon euro" olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, yaz aylarında yoğun şekilde rezervasyon ve bilet iptali endişesi nedeniyle şirketin geleceğinin riskli olduğu uyarısında bulunuyor.

Fransa'da havacılık, demiryolu ve kamu sektörü çalışanlarının grevi nedeniyle başta turizm ve restoran sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli oranda rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Yetkililer, grevler nedeniyle ülkenin kaybının yüzde 20'lere ulaştığını belirtiyor.

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