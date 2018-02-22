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Fransız devi Çinlilere satıldı

AA
22.02.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

Fransa'da hala faaliyette olan en eski modaevi Lanvin, Çinli şirketler grubu Fosun International'e satıldı.

Lanvin'den yapılan yazılı açıklamada, şirket hisselerinin Fosun International'e satıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fosun'un, Lanvin modaevinin uzun dönemde yürürlüğe koymaya çalışacağı projeler için stratejik ortak olarak görüldüğü belirtilerek, Fosun'un şirketi alması kararında Lanvin'in dünya çapında ve Avrupa piyasasında sahip olduğu tecrübenin etkili olduğu kaydedildi.

Jeanne Lanvin tarafından 1889'da Paris'te kurulan modaevi, kadın, erkek ve çocuklara yönelik giyim, ayakkabı ve aksesuar üretiyor.

Lanvin'in son dönemde "büyük" mali krizde olduğu belirtilirken, resmi bilançosuna göre Lanvin'in 2016'yı 20,3 milyon avro zararla kapattığı kaydedildi.
Fosun International, 2015'te turistik geziler ve tatil köyleri işletmecisi Club Med'i satın almıştı.

Etiketler: Jeanne Lanvin , lanvin , lanvin satıldı
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