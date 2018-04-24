Fransada İş Dünyası Güven Endeksi Nisanda 109a geriledi
Fransada İş Dünyası Güven Endeksi verisi Marttaki 110 düzeyinden 111 düzeyine çıkması beklenirken, Nisanda 109 düzeyine geriledi.
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee) tarafından yapılan açıklamada sanayicilerin talep ve ihracat konusunda yılbaşına göre daha az iyimser oldukları vurgulandı.
Inseeden iş dünyasının Fransa ekonomisine olan güvenine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sanayide üretim kapasite kullanım oranı Ocak 2018de on yılın yüksek düzeyine geldikten sonra yüzde 0.5 düşüşle Nisanda yüzde 85.3 düzeyine geriledi.
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