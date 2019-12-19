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Ekonomi
AA
19.12.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak

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Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak

Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, ülkede ocak ayından itibaren asgari ücretin yüzde 1,2 artırılacağını belirtti.

Ndiaye, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlediği basın toplantısında ocak ayında asgari ücretin net bin 204 avro yerine bin 219 avro olacağını söyledi.
Böylece 2,3 milyon kişinin asgari ücretine 15 avro zam yapıldığını ifade eden Ndiaye, enflasyonun yüzde 0,7 oranında artması nedeniyle asgari ücretin yüzde 1,2 oranında artırıldığını ifade etti.

Ülkede bir yıldan fazladır hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilerin talepleri arasında asgari ücretin artırılması da bulunuyordu.

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