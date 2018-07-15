Fransa ile hedef 20 milyar dolar
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Fransa ile hem bölgesel hem de ikili konularda ortak görüşlere sahip olunduğunu belirterek, “Hedefimiz ticaretimizi 20 milyar dolar civarlarına çıkartmak” dedi.
Ersoy, önceki akşam Fransa Ulusal Bayramı nedeniyle Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries ve eşi himayesinde Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona katıldı.
700 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa ile hem ticarette hem turistik akışta işbirliğinin geliştiğini vurgulayan Ersoy “Şuan da hedefimiz ticaretimizi 20 milyar dolar civarlarına çıkartmak. 600 bin civarında Fransızı konuk ettik. 200 bin civarında da Türk misafiri Fransa’ya göndermeyi başardık. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sırasında Fransa, en üst düzeyde hızlı ve çok güçlü destek verdi. Her zamanki gibi Fransa halkı en üstten en aşağıya kadar, dünyaya demokrasi konusunda en büyük katkıyı sağlamıştır” diye konuştu.
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