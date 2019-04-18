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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Fransa ile 150 milyon avroluk "ormancılık" anlaşması

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Fransa ile 150 milyon avroluk "ormancılık" anlaşması

Orman Genel Müdürlüğü ile Fransa Ormancılık Kurumu arasında ormancılık sektöründe kullandırılmak üzere 150 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Fransa Ormancılık Kurumu (ONFİ) tarafından, ormancılık sektöründe kullandırılmak üzere 150 milyon avroluk kredi anlaşmasına imza atıldı.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana taraflar arasında benzer anlaşmaların yapıldığını, son anlaşmanın "4. dönem kredi anlaşması" olduğunu söyledi.

OGM olarak "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi" kapsamında yürüttükleri ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarına, Fransa Kalkınma Ajansı ve ONFİ'nin de son 7 yıldır belli ölçüde destek verdiğini belirten Özgür, ONFİ ile bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunduklarını dile getirdi.

Özgür, Hazine ve Maliye Bakanlığının da iş birliğinin bir kolunu oluşturduğunu ifade ederek, "ONFİ ile yaptığımız anlaşma kapsamında 2 yıl boyunca ağaçlandırma, ormanların rehabilitesi ve erozyon kontrolü alanlarında çalışmalar yapılacak. Bu anlaşma bizim düzenli olarak yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak." dedi.

Daha önceki anlaşmalar kapsamında olduğu gibi ekiplerinin yine Fransa'ya gideceğini ve bu ülkedeki bazı teknik çalışmalara katılacağını anlatan Özgür, "Ayrıca OGM, büyük çoğunluğu gelişmekte olan 40 ülkeyle ormancılık konularında ikili iş birliği anlaşması imzalamış, yine 30 ülkeye teknik destek ve kapasite geliştirme konusunda yardımda bulunmuştur." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE FRANSA'DAKİ ORMANLARIN YAPISI BENZER"

ONFİ Genel Müdürü Pierre Emmanuel Leclercq de anlaşmanın, faaliyetleri bakımından birbirine çok benzeyen 2 kurum arasında teknik ve bilgi paylaşımı esasına dayandığını söyledi.

Leclercq, Türkiye ve Fransa'daki ormanların yapısının da birbirine benzediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Çalışma yöntemlerimizi, tekniklerimizi ve uygulamalarımızı karşılaştırmalıyız. Çünkü orman sahaları gelecekte, şu anda oldukları gibi olmayacak. Türkiye ile 2012 yılında ormancılık faaliyetleri alanında pek çok çalışma yaptık. Bu süre zarfında orman yangınlarıyla mücadele anlamında önemli projeleri hayata geçirdik. Yeni iş birliği anlaşmasının daha kapsamlı hedefleri var. Anlaşmada, aralarında çığ riski, orman zararlıları ve yangınla mücadele, yeni ormancılık vizyonları ve ekoturizm çalışmalarının da bulunduğu 12 başlık yer alıyor."

Fransa'da ormanların önemli turizm alanları haline gelmeye başladığını belirten Leclercq, kentleşmeyle insanların tabiata özlemlerinin arttığını ve bu nedenle ülkelerinde ekoturizm çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti.

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