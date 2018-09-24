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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.09.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Fransa 2019 bütçe tasarısı

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Fransa 2019 bütçe tasarısı

Bakanlar Kuruluna sunulan tasarıya göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak.Tasarıya göre gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek.Tasarıya göre gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek.

FRANSA'DA detayları açıklanan 2019 bütçe tasarısına göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası 2019 bütçe tasarısının detaylarını paylaştı.

Tasarıya göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak. Buna göre, gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek. Griveaux, bunun yanında 2 bin 153'ü İçişleri, bin 300'ü Adalet ve 466'sı savunma olmak üzere toplamda 4 bin 232 yeni memur kadrosunun açılacağını duyurdu.

2019 bütçesinden Savunma Bakanlığı'na ayrılan pay artırıldı. Tasarıya göre, bakanlığın bütçesi 1,7 milyar avro artırılarak toplamda 35,89 milyar avroya çıkarıldı. Adalet Bakanlığı bütçesi yüzde 4,4 artışla 7,29 milyar avro, İçişleri Bakanlığı bütçesi ise yüzde 1,65 artış ile 13,54 milyar avro olarak belirlendi.

2019 bütçesinde en fazla kesintinin yapıldığı bakanlık Çalışma Bakanlığı olarak dikkati çekti. Buna göre 2018 bütçesinde 15,2 milyar avro pay ayrılan Çalışma Bakanlığı'na gelecek yıl yüzde 19,38 oranında kesinti ile 12,23 milyar avro pay ayrılacak.

Tasarıda Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 10 kesinti öngörülürken, Dışişleri Bakanlı bütçesi ise yüzde 4,9'luk kesinti ile 2,72 milyar avroya gerileyecek. Bakanlığın kadrosunda "Yurt Dışında Fransızca Eğitimi Ajansı" hariç, gelecek yıllarda yüzde 10 küçülmeye gidilecek.

Tasarıya göre 2019 bütçe açığının 16,4 milyar avro artarak 98,7 milyar avroya yükseleceği tahmin ediliyor.

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