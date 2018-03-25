Frankfurt’ta tanıtılacak

CNN Türk’te ‘Hakan Çelik ile Hafta Sonu’ programına katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yerli otomobil projesi ile ilgili son bilgileri paylaştı. Özlü, yerli otomobilin aynı platformda üretilecek 5 farklı versiyondan oluşacağını belirterek, yatırım bedelinin ise yaklaşık 3 milyar dolar civarında olacağını söyledi. Özlü, 2019’da ortaya çıkacak ilk prototipin uluslararası bir fuarda dünyaya tanıtılacağını belirtirken, program sonrası Hakan Çelik’e bu fuarın büyük ihtimalle Eylül 2019’da düzenlenecek Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı olacağının sinyalini verdi.

5 FARKLI KASA TİPİ

Özlü, yerli otomobil projesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin otomobil projesi için 2 Kasım’da bir mutabakat imzalandı. 2 Kasım’dan bugüne projenin teknik ve maliyet çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendlerini de takip ediyoruz. Bir taraftan teknik hususlar devam ederken bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. C yani kompakt (orta) segmentte bir otomobil öne çıkıyor. Aynı platformda 3 model, 5 farklı (sedan, hatchback, stationwagon, spor ve crossover) kasa tipinde otomobil üretmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor.”

3 CEO ADAYI VAR

Bakan Özlü, gelecek ay bir şirket kurma sürecinin olacağını belirterek, “Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Bu şirkete de bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Adaylık için şu an 3 isim var. Bu isimler küresel çapta başarı elde etmiş kişiler. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ortak Girişim Grubu’na bırakıyoruz CEO’nun seçimini ve açıklamayı. Performansına ve karar sürecine bağlı olarak, bizim arzumuz Nisan ayı içerisinde şirketin kurulup aynı tarihlerde açıklanması yönünde” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CNN Türk’te Hakan Çelik’in yerli otomobil projesine ilişkin sorularını yanıtladı. Özlü, teknik ve maliyet çalışmalarında sona gelindiği aktardı.

TEŞVİK MODELLERİ

Özlü, yaptıkları teknik ve mali analizlerde iki şeye baktıklarını belirterek, “Bunlardan ilki, “Teşvik ve destek vermesek kaç yılda geri dönüşümü sağlarız?” İkincisi “Özel teşvik ve destek verilirse bu yatırım kaç yılda geri dönüşümünü tamamlar? Devlet teşvik ve desteklerinin tasarımlarıyla ilgilidir. Araştırma ve geliştirme masraflarının devlet taraflarından bir kısmının karşılanması dahil, alternatifli destek ve teşvik modelleri üzerinde çalışıyoruz. Karşılıklı oturup konuşacağız bunları da” açıklamasını yaptı.

EMSALLERİNDEN DAHA İYİ OLACAK

BAKAN Özlü, yerli oto projesinin Türk toplumunun sahiplendiğini belirterek, “Sipariş veren çok sayıda vatandaşımız var. Bu proje, halkımızın sahiplendiği bir proje” dedi. Özlü, dünyadaki rakiplerine göre farkın ne olacağı sorusuna ise, “Birincisi kalite bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koymaya çalışacağız. İkincisi fiyat noktasında rekabetçi olacağız. Emsallerimizden daha iyi şartlarda olacağız. Yeni bir şey yapıyoruz. Klasik modeller dışında yeni bir şey denemek isteyecekler. Yeni olmanın avantajını kullanacağız. Bu şekilde yabancı vatandaşlar da ilgi gösterecek” cevabını verdi.

ELEKTRİKLİ OLACAK 500 KM GİDECEK

YERLİ otomobilin elektrikli olacağını ve şarj ile ilgili yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Bakan Özlü, “Hem büyük şirketler önemli yatırımlar yapıyor hem de projemizin ana konularından birisi bu. Bu teknolojiler ile ilgili gelişmeler olacak ve maliyetleri de düşecek. Bunun zaman içerisinde düşmesini bekliyoruz. Sadece bizim değil tüm üreticilerin karşılaştığı sorun menzil, şarj süresi ve şarj istasyonları... Şarj istasyonları planlamaları da bu çalışmalar içerisinde devam ediyor. Yerli otoyu 400 ila 500 kilometre gidebilecek şekilde planlıyoruz” dedi.