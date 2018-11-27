Fotokopi vurgunu!

TURGUT Yalçın 40 yıla yakın bir süredir şantiyelerde görev yapıyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre çeşitli şirketlerde çalışan Yalçın, daha sonra S. İnşaat AŞ isimli şirketin sahibi oldu. Antalyalın çeşitli yerlerinde konut projeleri yapan Yalçın’ın şirketi, kentin sayılı firmalarından biri konumuna geldi. Ancak, değiştirdiği nüfus cüzdanına ait fotokopi dolandırıcıların eline geçen Yalçın, kelimenin tam anlamı ile kâbus yaşıyor. Yalçın’a ait kimlik fotokopisini ele geçiren dolandırıcılar, çeşitli illerde harekete geçti. Dolandırıcılar, Yalçın’a ait kimlik fotokopisi ile 2 Kasım 2015’te Bursa’daki bir bayiden de GSM hattı aldı. Dolandırıcılar bu kez, elde ettikleri GSM hattını kullanarak Yalçın adına internetten ürün ve köpek satışına başladı. Satışı yapılan ürün veya köpek için ödeme ise, Yalçın adına alınan GSM numarasına, ‘cep banka havale’ yöntemi ile alındı. Parayı gönderen kişiler, parasını ödedikleri ürün veya köpeğin teslim edilmemesi nedeni ile harekete geçti. Dolandırıcılara ulaşamayan kişiler savcılıklara akın etti.

İKİNCİ CEZAYI ALINCA...

Ödemelerin yapıldığı GSM numarası üzerinden iz süren polis Yalçın’a ulaştı. Yalçın, kendisine ait kimlik fotokopisi ile hat çıkarıldığını söylese de derdini anlatamadı. Hakkında, ‘dolandırıcılık’ suçundan 20’ye yakın soruşturma açılan Yalçın, çeşitli karakollara ve savcılıklara gün aşırı ifade vermeye başladı. Yalçın, yargılandığı davaların ikisinde hapis cezası aldı. Aldığı ilk ceza, mahkemece ertelenen Yalçın, 500 TL’ye köpek satışı yaptığı iddiası ile yargılandığı Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada da 2 yıl 6 ay hapis, 800 TL de adli para cezası aldı. Yalçın, bu kararın kesinleşmesi sonrası geçen Nisan ayı ortasında Antalya Cezaevi’ne konuldu. Başka suçtan yeni bir ceza almazsa, Yalçın en az 10 ay daha cezaevinde kalacak.



Turgut Yalçın’ın İnşaat Mühendisleri Odası’ndan aldığı mühendislik belgesi.

AYNI KÖPEĞİ 2 KİŞİYE SATTILAR

Yalçın’ın hapis cezası almasına neden olan köpek satışı olayında ise ilginç bir ayrıntı da söz konusu. Dolandırıcılar, köpek satışının yapıldığı bir siteye Pomeranian cinsi bir köpeğin satış ilanını koydu. 600 TL fiyat biçilen köpeğe, Antalya’da yaşayan Y. E. B. 500 TL’lik teklif verdi. Yalçın’ın adına çıkarılan hat üzerinden B. ile görüşen kişi 500 TL’lik teklifi kabul etti. B. üzerinden anlaştıkları tutarı 2 dilim halinde gönderdi. Para, Yalçın adına çıkarılan GSM numarasına cep bank yolu ile havale edildi. Para ödenmesine karşın B., telefonla görüştüğü kişiye bir daha ulaşamadı. Aynı köpek bu kez, bir hafta sonra başka bir site üzerinden Ankara’da yaşayan Z. E.’ye 490 TL’ye satıldı. E., söz konusu parayı aynı yöntemle gönderdi ancak köpeği alamayınca savcılığa başvurdu.



Turgut Yalçın’ın hapis cezası almasına neden olan ise Pomeranian cinsi bir köpek.

BAYİ ÇALIŞANI YARGILANIYOR

GEÇEN 13 Nisan’da tutuklanan ve en az 10 ay daha tutuklu kalacağı hesaplanan Turgut Yalçın’ın tek umudu Bursa’da görülen bir davada çıkacak sonuç. Bursa Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada bu kez Yalçın mağdur konumda. Davanın tek sanığı ise Bursa Osmangazi’deki telefon bayiinde çalışan Esra A. (21). Yalçın adına, GSM hattının çıkarıldığı bayide yapılan sözleşmedeki müşteri imzası kriminal incelemeye alındı. Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporuna göre, anılan sözleşmedeki imza Yalçın’a ait değil. Dosyaya giren bir bilirkişi raporuna da söz konusu imza Yalçın’a ait değil. Anılan dosyada ifade veren Yalçın 40 yıldır Bursa’ya gitmediğini söyledi. 2 Kasım 2015 tarihli sözleşmeyi şüpheli bulan savcılık, hat satışı yapan Esra A. hakkında, ‘sahte GSM hattı açma’ suçundan dava açtı. Yalçın ailesi, anılan davadan çıkacak sonuca göre diğer soruşturma ve davaların da seyrinin değişebileceği görüşünde.

ŞİRKETİ BATMA NOKTASINA GELDİ

TUTUKLANDIĞI için şirketi yönetimsiz kalan Turgut Yalçın bankalar ile de sorun yaşamaya başladı. Sahibi olduğu inşaat şirketi batma noktasına gelen Yalçın’ın ailesi ise, kendisinden kalan emekli maaşı ile geçimlerini sürdürüyor. Yalçın, şüpheli sıfatı ile verdiği ifadelerin birinde, yaşadıkları nedeni ile ciddi bir çöküntü yaşadığını kaydederek “Hem çevreme rezil oldum; hem işlerim bozuldu” dedi. Yalçın’ın bir yakını, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Cezaevine girmeden önce İran ve Afrika’nın çeşitli ülkelerine gitti. Buralarda bir dizi proje geliştirme görüşmeleri yaptı. Moğolistan’a da et entegre tesisi kurma niyeti vardı” dedi.