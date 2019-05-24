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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.05.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

"Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor"

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"Fotoğraf paylaşımları seyahat tercihlerini etkiliyor"

İnternet ve sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Fotoğraf paylaşımları, seyahat tercihlerini etkiliyor. İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı. Ülke nüfusumuz çok genç. Aile tatillerini gençler belirliyor. İnsanlar artık 20 gün bir yerde tatil yapmak yerine 5'er gün 4 farklı yerde tatil yapmayı tercih ediyor. Yurt dışındaki tercih eğilimleri de bu yönde" açıklamasında bulundu.

İnternet ve sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Nerede ve ne zaman, hangi tür tatil planının tatil yapılacağına ilişkin araştırma süreçlerinde kişisel tercihleri, internet ve sosyal medya etkilemeye başladı.

İnternet ve sosyal medyanın kullanımının artmasıyla birlikte yapılan yorumlar, fotoğraflar, blog yazıları ve benzeri paylaşımlar seyahat edeceklerin karar verme ve satın alma süreçlerinde önemli rol oynuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) Turizm Sektörü Dijitalleşme Yol Haritası Raporu'nda yer alan bilgiye göre, seyahat edenlerin yüzde 60'ı seyahat araştırmalarının bir parçası olarak arkadaşlarının paylaştığı video ve fotoğrafları, yüzde 81'i ise yorum sitelerini kullanıyor.

Böylelikle turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler için müşterilerinin kendi deneyimleri sonucunda oluşturdukları algıyı yönetmek önemli hale geliyor.

Tatilcilerin yaptıkları tatilin ardından özellikle otelleri konum, fiyat performansı, oda, yüzme, yemek ve hizmet kalitesiyle ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda tavsiye ettiği puanlandırma, karar verme sürecinde olan diğer tatilcileri ciddi anlamda etkiliyor.

"AİLE TATİLLERİNİ GENÇLER BELİRLİYOR"
Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, fotoğraf paylaşımlarının seyahat tercihlerini etkilediğini belirterek, "İnsanlar artık fotoğraflarda gördükleri yerleri deneyimlemek için seyahat etmeye başladı.

Dolayısıyla dijitalleşmenin etkisinin turizme etkisi diğer alanlara göre çok yüksek. Dünyadaki en büyük turizm pazarlama kanallarının hepsi dijital anlamda son derece ileri teknoloji kullanıyorlar. Biz de sektörümüzü buna hazır hale getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz." diye konuştu.

Bütün turistlerin artık gittiği yerdeki insanlar gibi yaşayarak orayı deneyimlemek istediğine işaret eden Bağlıkaya, "Kapadokya'daki otel konseptleri buna bir örnek olabilir." dedi.

Bağlıkaya, ülke nüfusunun çok genç olduğunu anımsatarak, "Aile tatillerini gençler belirliyor. Seyahat imkanları arttı. Eskiden 20 gün, bir ay tatile çıkılırdı. Artık uzun seyahatler yok, kısa kısa tatiller var, 3 gün, 4 gün, bayramlarda bir haftalık tatiller yapılıyor. İnsanlar artık 20 gün bir yerde tatil yapmak yerine 5'er gün 4 farklı yerde tatil yapmayı tercih ediyor. Yurt dışındaki tercih eğilimleri de bu yönde." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki seyahatlerin her segmentte artış gösterdiğini vurgulayan Bağlıkaya, gençlerin kamp tatillerini tercih ettiğini, otellerdeki kurallara tabi olmak yerine biraz daha özgür oldukları kamp tatillerine yöneldiğini söyledi.

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