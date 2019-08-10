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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.08.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor!

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Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor!

Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına yerleştirilen fotoğraf çektirme köşeleri turistlerin ilgisini çekiyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına yerleştirilen fotoğraf çektirme köşeleri turistlerden ilgi görüyor. Türkiye'nin lavanta üretiminin büyük bir bölümünün karşılandığı Kuyucak köyündeki lavanta tarlalarına konulan dekoratif fotoğraf çektirme köşeleri, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor
Lavanta üreticileri tarafından tarlalara yerleştirilen traktör, motosiklet, ahşap pencereler, ahşap kapılar, salıncaklar lavantanın ziyaretçilerine sunduğu görsel şölene renk katıyor.
Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor
Türkiye'nin farklı illerinden köyü ziyaret ederek lavanta tarlalarının güzelliğini görme imkanı bulan ziyaretçiler, tarlanın içindeki objelerle fotoğraf çektirerek, hatıralarına ekliyor.
Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor
Lavanta Kokulu Köy Proje Koordinatörü Ali Sağdaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta tarların son yıllarda iç turizmine de katkı sağladığı söyledi.
Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor
Isparta'da sezonun devam ettiğini belirten Sağdaş, "Bu yıl köydeki girişimcilerimizin bahçelerdeki dekorları da ayrı bir hava katıyor. Özellikle ahşap kapı, pencere, çerçeve, salıncak, bisiklet gibi dekorlardan sonra bu yıl mor traktör ve mor motosiklet gelen ziyaretçilerimizin beğenisini kazanıyor. Amacımız gelen misafirlerimizin memnun şekilde bölgemizden ayrılmalarıdır." diye konuştu. 
Fotoğraf çektiren çektirene... Turistler oraya akın ediyor


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