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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
27.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Forklift ve vinçte 750 milyon dolar hedefi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Forklift ve vinçte 750 milyon dolar hedefi

Son bir yılda ihracatta yüzde 28’lik büyüme yakalayan istif makineleri sektörü, 2023 yılındaki ihracat hedefini 750 milyon dolar olarak belirledi.

İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, her türlü sanayi sektörüne hitap ettiklerini belirterek, “Bu yıl ihracatta özellikle platform ve vinç grubunda önemli artış bekliyoruz” dedi. Ankara’da gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, sektörle ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’nin istif makineleri sektörü pazar büyüklüğü bakımından Avrupa’nın 8’inci, dünyanın ise 13’üncü büyük sektörü olarak dikkat çektiğini belirten Akbaytogan, şunları söyledi: “Türkiye’de istif makineleri sektöründe 200’ü imalatçı 600 firma faaliyet gösteriyor. Vinç ürün grubunda üretimin yüzde 30’u, platform ürün grubunda ise üretimin yaklaşık yüzde 60’ı ihraç ediliyor. 2019 yılında forklift ürün grubunda iç pazarın yüzde 25-30 civarında daralması ve satışların 6 ile 7 bin arasında kalması öngörülüyor. Platform ürün grubunda da iç pazarda yüzde 70’lere varan bir daralma bekleniyor. Ancak, ihracat rakamlarında artış bekliyoruz. Sektörün 2017 yılındaki ihracat rakamı 278 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2018 yılında ise yüzde 28.1 artışla ihracat rakamı 356 milyon dolara ulaştı.

Sektörün en fazla ihracat yaptığı pazarların başında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa geliyor. Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını arttırmayı amaçlıyoruz. Özellikle platform ve vinç grubunda önemli artış bekliyoruz. İSDER olarak, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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