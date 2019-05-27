Forklift ve vinçte 750 milyon dolar hedefi
Son bir yılda ihracatta yüzde 28’lik büyüme yakalayan istif makineleri sektörü, 2023 yılındaki ihracat hedefini 750 milyon dolar olarak belirledi.
İstif Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, her türlü sanayi sektörüne hitap ettiklerini belirterek, “Bu yıl ihracatta özellikle platform ve vinç grubunda önemli artış bekliyoruz” dedi. Ankara’da gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelen İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Ender Akbaytogan, sektörle ilgili soruları yanıtladı. Türkiye’nin istif makineleri sektörü pazar büyüklüğü bakımından Avrupa’nın 8’inci, dünyanın ise 13’üncü büyük sektörü olarak dikkat çektiğini belirten Akbaytogan, şunları söyledi: “Türkiye’de istif makineleri sektöründe 200’ü imalatçı 600 firma faaliyet gösteriyor. Vinç ürün grubunda üretimin yüzde 30’u, platform ürün grubunda ise üretimin yaklaşık yüzde 60’ı ihraç ediliyor. 2019 yılında forklift ürün grubunda iç pazarın yüzde 25-30 civarında daralması ve satışların 6 ile 7 bin arasında kalması öngörülüyor. Platform ürün grubunda da iç pazarda yüzde 70’lere varan bir daralma bekleniyor. Ancak, ihracat rakamlarında artış bekliyoruz. Sektörün 2017 yılındaki ihracat rakamı 278 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2018 yılında ise yüzde 28.1 artışla ihracat rakamı 356 milyon dolara ulaştı.
Sektörün en fazla ihracat yaptığı pazarların başında ABD, Almanya, İngiltere, Fransa geliyor. Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını arttırmayı amaçlıyoruz. Özellikle platform ve vinç grubunda önemli artış bekliyoruz. İSDER olarak, cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’te 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz.”
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