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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Forever’ dedi, bir gecede gitti

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
‘Forever’ dedi, bir gecede gitti

AVUSTRALYALI ünlü giyim firması Forever New, Türkiye pazarından çekildi. Firma, internet sitesini de kapatırken, Instagram hesabından yaptığı duyuruyla Türkiye pazarındaki çalışmalarını durduğunu açıkladı.

Firmanın başta Ankara ve İstanbul’da birçok mağazası bulunuyordu. Forever Türkçe’de ‘sonsuza dek’ anlamına geliyor.

DÜNYADA 250 MAĞAZA

Avustralya Melbourne’de 2006 yılında kurulan marka, şu anda 10 ülkede 250 mağazayla birlikte hizmet veriyor. 2010 yılında Türkiye pazarına giren firmanın, Ankara’da 2, İstanbul’da 10, Bursa’da 1, Antalya’da 2, İzmir’de ise 4 mağazası bulunuyordu. Daha önce çekileceğine dair herhangi bir açıklama yapmayan firmanın internet sitesi dün gece itibariyle kapatıldı. İnternet sitesine girenler, Avustralya Forever New’in sayfasına yönlendirildi.

ŞİKÂYET YAĞDI

Firmanın Instagram sayfasından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Türkiye’den çekildikleri için üzgün oldukları belirtilirken, internet sitelerinden 30 Ocak’a kadar verilen siparişlerin ulaştırılacağı veya ücretlerinin iade edileceği kaydedildi. Firmanın çekilme kararıyla birlikte, birçok müşteri mağdur olduklarını belirterek şikâyetçi oldu. Markanın Instagram sayfasına da iletilen şikâyetler arasında “Günlerdir müşteri temsilcisine bağlanamıyorum”, “Siparişlerim için kimseye ulaşamıyorum”, “Günlerdir ürün iadesi yapmaya çalışanlar ne olacak? Kargo şirketi iadede sıkıntı olduğunu belirtiyor, müşteri hizmetleri açmıyor, bir anda kaybolmak nedir?”, “Siz önce indirim yapıp, satışları patlatıp sonra biz kapattık hadi eyvallah diyebilecek kadar düştüyseniz, bu yazdıklarınıza inanmamızı beklemeyin”, “Neden kimseye ulaşamıyorum” da yer aldı.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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