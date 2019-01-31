‘Forever’ dedi, bir gecede gitti
AVUSTRALYALI ünlü giyim firması Forever New, Türkiye pazarından çekildi. Firma, internet sitesini de kapatırken, Instagram hesabından yaptığı duyuruyla Türkiye pazarındaki çalışmalarını durduğunu açıkladı.
Firmanın başta Ankara ve İstanbul’da birçok mağazası bulunuyordu. Forever Türkçe’de ‘sonsuza dek’ anlamına geliyor.
DÜNYADA 250 MAĞAZA
Avustralya Melbourne’de 2006 yılında kurulan marka, şu anda 10 ülkede 250 mağazayla birlikte hizmet veriyor. 2010 yılında Türkiye pazarına giren firmanın, Ankara’da 2, İstanbul’da 10, Bursa’da 1, Antalya’da 2, İzmir’de ise 4 mağazası bulunuyordu. Daha önce çekileceğine dair herhangi bir açıklama yapmayan firmanın internet sitesi dün gece itibariyle kapatıldı. İnternet sitesine girenler, Avustralya Forever New’in sayfasına yönlendirildi.
ŞİKÂYET YAĞDI
Firmanın Instagram sayfasından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise, Türkiye’den çekildikleri için üzgün oldukları belirtilirken, internet sitelerinden 30 Ocak’a kadar verilen siparişlerin ulaştırılacağı veya ücretlerinin iade edileceği kaydedildi. Firmanın çekilme kararıyla birlikte, birçok müşteri mağdur olduklarını belirterek şikâyetçi oldu. Markanın Instagram sayfasına da iletilen şikâyetler arasında “Günlerdir müşteri temsilcisine bağlanamıyorum”, “Siparişlerim için kimseye ulaşamıyorum”, “Günlerdir ürün iadesi yapmaya çalışanlar ne olacak? Kargo şirketi iadede sıkıntı olduğunu belirtiyor, müşteri hizmetleri açmıyor, bir anda kaybolmak nedir?”, “Siz önce indirim yapıp, satışları patlatıp sonra biz kapattık hadi eyvallah diyebilecek kadar düştüyseniz, bu yazdıklarınıza inanmamızı beklemeyin”, “Neden kimseye ulaşamıyorum” da yer aldı.
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