Ford Otosan’dan uluslararası başarı
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) geçen yıl dünyada 16 fabrikanın kabul edildiği ‘Global Lighthouse Network’ ağına, Türkiye’den ilk kez Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası girmeye hak kazandı.
Fabrika aynı zamanda Ford’un listeye giren ilk fabrikası oldu. Ford Otosan’ın akıllı fabrika çalışmaları ile gösterdiği başarıda şirketin üretim süreçlerinde dünya trendlerini yakından takip ederek, bunları hızla uyarlayabilmesinin büyük rolü olduğunu vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “İçinden geçtiğimiz dönemde 4. Endüstriyel Devrim ile geleneksel imalat sanayi artık yerini big data’nın (büyük veri) kullanıldığı bilişim teknolojileriyle entegre üretim süreçlerine bırakıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin liderliğini yaptığı bu süreç, tüm dünyadaki imalat sanayinde dengeleri altüst edecek. Endüstri 4.0’a adapte olan, bu alandaki çalışmaları üretim süreçlerine hızlıca taşıyabilen ülkeler gelecekte dünyanın lider üretim merkezleri olmaya devam edecek. Bunu başaramayan ve adapte olamayanlar ise iş gücü maliyetlerini ne kadar düşürseler de uzun vadede üretim merkezi olma vasıflarını kaybedecekler” diye konuştu.
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