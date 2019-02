Ford, İngiltere'den çıkmak istiyor

ABD'li otomotiv üreticisi Ford Motor Co. İngiltere'de yaptığı üretimi başka ülkelere taşımak için hazırlıklarını hızlandırdığını Başbakanı Theresa May'e söyledi.



The Times gazetesinde yer alan habere göre iş dünyası liderleri May ile özel bir görüşme yaptı. Ford hazırlıklarını bu toplantıda May'e söyledi.



Ford İngiltere'de iki tesiste motor üretiyor. Şirket İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması halinde 1 milyar dolarlık bir maliyet ile karşı karşıya kalacağını geçen ay belirtmişti.



Otomotiv ve diğer sanayi kolları, Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alan İngiltere'nin AB ile ilişkilerini düzenleyecek bir anlaşma sağlayamaması halinde yüksek gümrük vergileri, tedarik zinciri aksaklıkları ve işçi istihdamında zorluk yaşayacaklarını daha önce dile getirmişlerdi. İngiltere AB'den 29 Mart'ta ayrılacak.



The Times'ın haberine göre başka şirketler de Ford ile benzer endişeler ortaya koydu. Görüşmedeki bir katılımcı, "Konu artık olasılıklara hazırlık değil, belirsizlik nedeniyle bu adımları atıyoruz. Bunlar gerçek" dedi.



Japon üretici Nissan Motor Co geçen hafta İngiltere'de ürettiği X-Trail SUV'un yeni nesilinin üretimi Japonya'ya kaydıracağını, İngiltere'nin AB'den ayrılması nedeniyle uzun vadeli planlama yapmakta zorluk çektiğini belirtmişti.