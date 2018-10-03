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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.10.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı

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Forbes, "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı

Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos, 160 milyar dolarlık servetiyle Forbes'un ABD'nin en zenginleri listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes, bu yıl 37'inci kez yayımladığı "En Zengin 400 Amerikalı" listesini açıkladı.

ABD'nin en zengin ismi, bir yılda servetine 78,5 milyar katan ve toplam serveti 160 milyar dolara ulaşan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos oldu.

"Forbes 400"ün geçen yıl 2,7 trilyon dolar olan toplam serveti, bu yıl 2,9 trilyon dolara yükseldi. 24 yıl boyunca listenin ilk sırasında yer alan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 97 milyar dolarlık servetiyle listede ikinci sırada yer aldı.

Berkshire Hathaway'ın sahibi yatırımcı Warren Buffett ise 88,3 milyar dolarlık servetiyle ABD'nin en zengin üçüncü ismi oldu.

FACEBOOK'UN KURUCUSU ZUCKERBERG, BİR YILDA 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Geçen yıla göre serveti 10 milyar dolar azalan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 61 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada listede kendine yer buldu. ABD'nin en zengin beşinci ismi ise 58,4 milyar dolar servetiyle Oracle'ın kurucusu Larry Ellison oldu.

TRUMP, LİSTEDE GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise listede 259. sıraya geriledi. Geçen yıl listede 248. olan Trump'ın serveti 3,1 milyar dolar ile bu yıl da aynı kaldı.

Forbes, En Zengin 400 Amerikalı listesini açıkladı

Jeff Bezos

"En Zengin 400 Amerikalı" listesinde yer alan 10 isim ve 2018 servetleri şöyle:

İSİM - TOPLAM MAL VARLIĞI (MİLYAR DOLAR)

Jeff Bezos - 160

Bill Gates - 97

Warren Buffett - 88,3

Mark Zuckerberg - 61

Larry Ellison - 58,4

Larry Page - 53,8

Charles Koch - 53,5

David Koch - 53,5

Sergey Brin - 52,4

Michael Bloomberg - 51,8

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