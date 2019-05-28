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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
28.05.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Fon portföylerinin yüzde 25’i DİBS’lere yönlendirilecek

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Fon portföylerinin yüzde 25’i DİBS’lere yönlendirilecek

Sermaye Piyasası Kurulu aldığı kararla birlikte fon portföylerindeki dağılımda değişikliğe gitti.

Emeklilik Yatırım Fonlarında para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) yatırıma yönlendirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) konu ile ilgili ilke kararı yayımladı:

"Sermaye piyasalarının sürdürülebilir büyümedeki rolü ile kurumsal yatırımcı olarak emeklilik fonlarının sermaye piyasalarının derinleşmesine ve sağlıklı fiyat oluşumuna sağladığı katkılar dikkate alınarak, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn. (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen ’Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yer alan standart fonların ve para piyasası fonlarının portföylerine alınacak varlık ve işlemlere ilişkin sınırlamalarda değişiklik yapılmıştır.

"Yapılan değişiklik ile;

i) Standart fonların portföyünün asgari yüzde 10'unun BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,

ii) Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'inin devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

"Ayrıca, mevcut fonların yeni portföy sınırlamalarına uyum sağlaması için 31.07.2019 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştır."

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