Foça’da bayram yoğunluğu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriFoça’da bayram yoğunluğu
GeriEkonomi Foça’da bayram yoğunluğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
06.06.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Foça’da bayram yoğunluğu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Foça’da bayram yoğunluğu

İZMİR’in turistik ilçesi Foça, bayramın birinci ve ikinci günü civar il ve ilçelerden gelenlerle doldu. Ücretsiz toplu ulaşımda, İZBAN Hatundere İstasyonu’na aktarma yapılan belediye otobüslerine ek seferler konulmasına ve bekleme olmadan ring yapılmasına rağmen talebe yetişmekte güçlük çekildi.

Yerli turistlerin yanı sıra bazı tatil köyleri ve butik otellere, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden gelen yabancı turistlerin de rağbet gösterdiği Foça’da, bayramın birinci günü başlayan akın, ikinci gün de yoğunlaşarak sürdü. İlçenin kısıtlı sayıdaki otoparklarından sonra cadde ve sokaklarda da araç park edecek yer kalmadı. Küçükdeniz sahili, Sevgi Yolu, Aşıklar Caddesi, surlar civarı, Büyükdeniz Limanı bölgesinde yoğunluk yaşandı. Gezi tekneleriyle günlük adalar turlarının yanı sıra kişi başı 10 TL ücretle 1’er saatlik turlar yapılırken, yılın en yoğun günlerinden biri yaşandı. İlçedeki ücretli ve halka açık plajlarda tatilciler denize girip, güneşlenmenin keyfini yaşadı. Sokak müzisyenleri, bayram ziyaretçilerinin bahşişleriyle mutlu olurken, çiçekçiler de bayramı memnun geçirdi. Tarihi taş evler, hatıra fotoğrafı çektirenlerin tercih ettiği yerlerden oldu. Akşam saatlerinde ise ilçenin günbatımı manzaralarını arkalarına alarak selfie yaptı.

Öte yandan İZBAN Hatundere İstasyonu’na aktarma yapan belediye otobüslerinde, ek sefer ve tarife dışında ring yapılmasına rağmen duraklarda kuyruklar oluştu. Bir süre önce ilçe girişindeki yeni terminalin otobüsler için devreye alınması, ilk kalkış yerinin yürüyerek ulaşılması zor bir bölgede olan yeni terminalden yapılması, kent içinde yeri belirlenen durakların oturacak yerlerinin olmaması, güneşten ve yağmurdan korunacak şekilde oluşturulmaması, bayram yoğunluğunda yolcuların sıkıntı yaşamasına yol açtı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli açıkladı: Eylem Planı hazırlandı
Yatırım yapmayı düşünenler dikkat! Geri dönüşü 53 yıl
Toplu ödeme yaparak emekli olabilirsiniz! İşte o yöntem
Devletten ihtiyaç sahiplerine destek! İşte 16 farklı karşılıksız ödeme