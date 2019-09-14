Florya çıkmazı

EMLAK Konut GYO, Galatasaray Spor Kulübü mülkiyetinde bulunan Riva ve Florya’daki taşınmazlara yönelik protokolün fesh sürecinin başladığını duyurdu. 2016’da kulübe ait 2 arsada gayrimenkul projesi geliştirilmesi için anlaşmaya varılmıştı. 2 arsada yaklaşık 6 milyar lira değerinde proje geliştirilecek ve bu projelerle Galatasaray 1 milyar lira gelir sağlayacaktı. Florya’da Galatasaray’ın taşınmaması nedeniyle süreç başlamasa da Riva’da inşaat ve konut satışları başladı. Emlak Konu’tan yapılan açıklamaya göre Riva projesinde sorun yok, inşaat süreci devam ediyor. Florya’nın kaderi ise hafta başı Emlak Konut ve kulüp yöneticilerinin bir araya geleceği toplantı sonrası belli olacak. Kulüp ya arsayı boşaltacak, ya da yapılan ödemeleri iade edecek.

260 MİLYON ALDI

Emlak Konut yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre her iki arsa için tek protokol olsa da Riva projesinde sorun yok, sorun Florya’da. Yetkili, “Kulübün Haziran 2018’e kadar Florya’dan çıkması gerekiyordu ama olmadı. Her iki proje için yapılan protokole göre Emlak Konut Galatasay’a bugüne kadar yaklaşık 260 milyon lira ödeme yaptı. Şimdi Galatasaray’ın önünde 2 seçenek var. Kulüp ya Florya arsasını boşaltacak, ya da ben vazgeçtim diyerek arsasını isteyecek. Bu durumda Emlak Konut’tan aldığı ödemeleri iade etmek zorunda kalacak. Florya’nın akıbeti tarafların hafta başı yapacağı toplantı sonrasında belli olacak” diye konuştu. Emlak Konut’un kulübe verilecek yeni arsa konusunda sorumlu olmadığını belirten yetkili “İmzalanan protokole göre biz Galatasaray’a yer göstermek ve projelendirmek durumunda değiliz” dedi.

1 MİLYAR GELİR

Emlak Konut, Florya’da kendi arsası ile Galatasay arsasını birleştirerek Nisan 2018’de ihale gerçekleştirdi. İhaleyi Öz Er-Ka İnşaat kazanmıştı. Arsada hayata geçecek projeden 2 milyar 250 milyon lira toplam gelir beklenirken, bu gelirin yüzde 37’sine denk gelen 832 milyon 500 bin lirayı da arsa karşılığı şirket payı olarak taahhüt edildi. Taahhüt edilen şirket payının 237.8 milyonu Galatasaray’ın, 594.6 milyonu Emlak Konut’un kasasına girecekti. Riva arsası için Haziran 2017’de ihale yapılmıştı. Bu arsada Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yapacağını duyurmuştu. Riva’dan kulübe gelecek gelir ise 761.6 milyon lira olarak açıklandı.



Riva’da ‘Düşler Vadisi’ adıyla satışa çıkan projede toplam 1500, ilk etapta ise 509 villa yapılacağı duyuruldu. Projenin lansmanına Emlak Konut, Galatasaray ve Yılmaz İnşaat’tan üst düzey yetkililer katılmıştı. Gelişmeler sonrası konuştuğumuz Yılmaz İnşaat yetkilisi bu süreçte taraf olmadıklarını, projelerinin sorunsuz devam ettiğini söyledi.

ÇÖZÜM ARIYORUZ

GALATASARAY Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Kemerburgaz’a taşınmalarının kulübe tahsis edilen arazideki hukuksal sorun nedeniyle gerçekleşmeyeceğini söyledi. Cengiz, “Dün Emlak Konut Genel Müdürü ve yönetim kurulu başkanıyla odamda bir araya geldik. Biz, devletimize en ufak bir zarar gelsin istemiyoruz ama maalesef Kemerburgaz’ın üzerinde bize terk edilen arazi sakat ve buradaki madenci ile ilgili tedbir kararı alındığını devletin ilgili kurumlarının geç öğrendiğini öğrendik. Tedbir kararını bilmiyorlar. Öyle bir durum oluşmuş ki, sanki Kemerburgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir algı oluşturulmuş” dedi. Cengiz, Riva ve Florya konusunda en adil ve makul çözüm için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Riva ve Florya’da beklentiler umduğumuz gibi olmadı. Emlak Konut’ta umduğunu bulamadı. İki tarafa da hak veriyoruz. Bunun en adil ve makul çözümü nedir, buna çalışıyoruz. Çünkü Kemerburgaz bir adli sürece girdi. Bu adli sürecin Türk hukuk sistemi içinde ne kadar süreceği meçhul. Bu meçhulluk karşısında tabii Emlak Konut’ta kendi pozisyonunu almaya çalışıyor ama bizim pozisyonumuz Galatasaray’ın pozisyonu. Biz bu fesih sürecinde çeşitli yollar arıyoruz. Her iki taraf için de en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz.”