Fleetcorp’un batması sonrası gözler borçlarına çevrildi: Batık tam 800 milyon lira!

Şirketten geriye kalan mağdurlar arasında, filo kiralama hizmeti alan çok sayıda şirketin yanı sıra yüzlerce galeri de bulunuyor. Parasını ödeyip aldıkları araçların devir işlemlerini yapamayan galericiler şirketin Etiler’deki binasını gitse de muhatap bulamadı. Fleetcorp’un faaliyetlerinin durması, bireysel kiralama yapan çok sayıda kişiyi de mağdur etmiş durumda. Adının açıklanmasını istemeyen bir iş kadını “Çalıştığım şirket Fleetcorp’tan kiralamıştı arabasını. Cuma akşamı polis çevirip el koydu arabaya. Akşam o saatte iş çıkışı ortada kaldım. Yaşadığım korku ve panik ise cabası” dedi.

TOPLAM BORCU NE KADAR?

Peki ortada muhatabın olmadığı bu Fleetcorp’un ne kadar borcu bulunuyor. Bir banka yetkilisinden aldığım resmi bilgilere göre Fleetcorp’un toplam 26 banka ve finans kuruluşuna, ayrıca çok büyük bir otomotiv şirketine geçen ayın Euro kurundan hesaplanmış 1 milyar 400 milyon TL borcu bulunuyor. Borçların tümü Euro. Bu borç kurun artmasıyla kısa sürede 1.5 milyar TL’yi geçmiş durumda. Buna ek olarak Fleetcorp’un piyasaya 200 milyon TL’den fazla cari hesap borcu ve 150 milyon TL ödenmemiş KDV borcunun olduğu da belirtiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve diğer vergi borçlarının da yaklaşık 20 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor.







Yani toplamda şu an 1 milyar 870 milyon TL karşılığında Euro borcu olan Fleetcorp’tan kalan toplam araç parkı ise 14 bin adede gerilemiş.

4 BİN ARAÇ SATILMIŞ

Kısa bir süre önceye kadar 18 bin aracı olan şirketin, 4 bin adet aracı sattığı, ama bu satıştan elde edilen paraların nerede kullanıldığı bilinmiyor. Ayrıca piyasada parasını alıp devir vermedikleri en az 1500 araç olduğu belirtiliyor.

Küçük bir hesapla, iflas eden şirketin bünyesindeki 14 bin aracın hacizden satılması halinde elde edilecek gelir araç bedeli ortalama 75 bin TL olarak alındığında 1 milyar 50 milyon TL ediyor. Yani değer hesabına göre bakılırsa, Fleetcorp şirketinde 800 milyon TL’yi aşan bir batık bulunuyor. Hacizden satılan araçlarla elde edilen gelirin büyük kısmını öncelikli olarak devlet bankalarının alacağı düşünülürse, bu işten kaybedecek çok fazla özel banka ve şirket var. Parasını ödeyip araçları devir alamayan galericilerin durumu ise tam bir muamma... Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz...