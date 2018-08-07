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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ/ANALİZ
07.08.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Fleetcorp’un batması sonrası gözler borçlarına çevrildi: Batık tam 800 milyon lira!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Fleetcorp’un batması sonrası gözler borçlarına çevrildi: Batık tam 800 milyon lira!

Filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp AŞ’nin batışı tam anlamıyla sektörde deprem etkisi yarattı. Fleetcorp yöneticilerinin krizin kapıya dayanacağını anlayıp istifa etmesi, kalan yetkililerin de şirketin 95 çalışanına izin verip, ödenmemiş borçla sırra kadem basmasıyla tüm dikkatler bu şirkete çevrildi.

Şirketten geriye kalan mağdurlar arasında, filo kiralama hizmeti alan çok sayıda şirketin yanı sıra yüzlerce galeri de bulunuyor. Parasını ödeyip aldıkları araçların devir işlemlerini yapamayan galericiler şirketin Etiler’deki binasını gitse de muhatap bulamadı. Fleetcorp’un faaliyetlerinin durması, bireysel kiralama yapan çok sayıda kişiyi de mağdur etmiş durumda. Adının açıklanmasını istemeyen bir iş kadını “Çalıştığım şirket Fleetcorp’tan kiralamıştı arabasını. Cuma akşamı polis çevirip el koydu arabaya. Akşam o saatte iş çıkışı ortada kaldım. Yaşadığım korku ve panik ise cabası” dedi.

Filo kiralama sektörünün devinin faaliyetleri durduruldu
Filo kiralama sektörünün devinin faaliyetleri durduruldu

TOPLAM BORCU NE KADAR?

Peki ortada muhatabın olmadığı bu Fleetcorp’un ne kadar borcu bulunuyor. Bir banka yetkilisinden aldığım resmi bilgilere göre Fleetcorp’un toplam 26 banka ve finans kuruluşuna, ayrıca çok büyük bir otomotiv şirketine geçen ayın Euro kurundan hesaplanmış 1 milyar 400 milyon TL borcu bulunuyor. Borçların tümü Euro. Bu borç kurun artmasıyla kısa sürede 1.5 milyar TL’yi geçmiş durumda. Buna ek olarak Fleetcorp’un piyasaya 200 milyon TL’den fazla cari hesap borcu ve 150 milyon TL ödenmemiş KDV borcunun olduğu da belirtiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve diğer vergi borçlarının da yaklaşık 20 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor.

Fleetcorp’un batması sonrası gözler borçlarına çevrildi: Batık tam 800 milyon lira


Yani toplamda şu an 1 milyar 870 milyon TL karşılığında Euro borcu olan Fleetcorp’tan kalan toplam araç parkı ise 14 bin adede gerilemiş.

4 BİN ARAÇ SATILMIŞ

Kısa bir süre önceye kadar 18 bin aracı olan şirketin, 4 bin adet aracı sattığı, ama bu satıştan elde edilen paraların nerede kullanıldığı bilinmiyor. Ayrıca piyasada parasını alıp devir vermedikleri en az 1500 araç olduğu belirtiliyor.

Küçük bir hesapla, iflas eden şirketin bünyesindeki 14 bin aracın hacizden satılması halinde elde edilecek gelir araç bedeli ortalama 75 bin TL olarak alındığında 1 milyar 50 milyon TL ediyor. Yani değer hesabına göre bakılırsa, Fleetcorp şirketinde 800 milyon TL’yi aşan bir batık bulunuyor. Hacizden satılan araçlarla elde edilen gelirin büyük kısmını öncelikli olarak devlet bankalarının alacağı düşünülürse, bu işten kaybedecek çok fazla özel banka ve şirket var. Parasını ödeyip araçları devir alamayan galericilerin durumu ise tam bir muamma... Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz...

 

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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