Fiyatlarını düşürdüler... 2 dev otel yeniden satışta!

Antalya ili, Kemer ilçesi, Çamyuva mahallesinde yer alan Eco Dream Club Sea Resort ve Naturland Eco Park, Kemer İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılıyor.

Toplam 10.222,00 metrekarelik alanda kurulan 5 yıldızlı Eco Dream de, 110.622,00 metrekarelik alanda kurulan Naturland da, Favori Dinlenme Yerleri'ne ait. HAYALET OTELE DÖNDÜLER

Kalıcı olarak kapatılan oteller şimdilerde hayalet otele dönmüş durumda. İşletilmeyen otellerin içleri boş ve tahrip edilmiş şekilde yer alıyor.

2015 tarihinde de satışa çıkan oteller için toplam 96 milyon 559 bin 629 TL isteniyor. Oteller için 2015 tarihinde 116 milyon TL talep edilmişti. İhaleleri 18 Mart 2020 saat 11.00'de Kemer Belediye İçi Kültür Salonu'nda açık artırma gerçekleştirilecek. HEPSİ DENİZ MANZARALI

Naturland'de yer alan otel odaları 'Natura House' denen bio evler, taş evler ve çanlı evlerden meydana geliyor. Toplamda 287 yatak kapasiteli alanın dışında bir de 'Country Resort' kısmı bulunuyor.

Bu kısımda ise garden house, green house, range house ve clup room bulunuyor. Bunlarda ise toplam 271 yatak kapasitesi yer alıyor. Forest Resort bölümü ise 149 oda, 20 süit, 1 kral dairesi 362 yatak kapasiteli olarak tasarlanmış durumda. 200 kişilik lokanta, 100 kişilik çok amaçlı salon(2 adet) ve amerikan bar bölümleri bulunuyor. Bir de otelde Natura Plaza bölümü bulunuyor. Bu bölüm de tesis girişinde, konaklamanın olmadığı, çeşitli genel mekanların bulunduğu bir bölüm olarak adlandırılmış. Bu bölümde; Check point hall : Resepsiyon ve lobi bölümü, Adminisration centre, Bowling-bar, Midnight bar-begue, Naturshop, Children’s play house, Ecodemia, Climbıng wall, Conferans hall, Volcano disco-clup isimleri ile onaylanmış durumda.

117 OTEL 2 KRAL DAİRESİ

5 yıldızlı otelde 117 odanın yanı sıra 16 suit ve 2 kral dairesi olmak üzere 135 ünite yer alıyor. 290 yatak kapasiteli otelin odalarında balkon da mevcut. Bodrum kat + zemin kat + 2 normal kat + çatı katından oluşan otelde, 120 kişilik ve 300 kişilik restaurant, 80 kişilik alacart Restaurant (Osmanlı Restaurant), bistro bar, snack bar, marina bar, 330 kişilik toplantı salonu, 100 kişilik diskotek, tv odası, fuaye ve sergi salonu, 500 kişilik açık animasyon alanı, sağlık merkezi ( hamam, sauna, fitness center, masaj odaları), açık yüzme havuzu, tenis kortları, voleybol sahası, satış ünitesi, deniz dibi sergisi ve akvaryum ile 20 araçlık otopark bulunuyor.

MERKEZİ KONUMDA

Denize sıfır olan oteller, Antalya merkezine 55 kilometre uzaklıkta konumlandırılmış durumda. Yaz turizminin çok hareketli olduğu belde Güney Antalya Turizm Bölgesi içinde bulunmakta olup parselin bulunduğu bölge Güney Antalya Turizm bölgesi içinde kalmakta. Tesislerin yakınlarında da 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri yer alıyor. Çam ormanları ve Narenciye bahçeleri arasındaki oteller, belediyenin sağladığı tüm hizmetlerden de faydalanabilir konumda. 5 yıldızlı otel güvenlik, sağlık, idari, mahalli, yerel yönetim, PTT, Kemer yat limanı gibi sosyal altyapıyı kullanma kolaylığına sahip.

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