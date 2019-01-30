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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Fiyatlara haftalık takip... Elma, limon, biber, patlıcandan 12 ay boyunca fiyat alınacak

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Fiyatlara haftalık takip... Elma, limon, biber, patlıcandan 12 ay boyunca fiyat alınacak

Ticaret Bakanlığı 81 il valiliğine yazı göndererek 12 ay boyunca market ve manav, pazaryeri ve toptancı hallerinden sebze, meyve fiyatlarını takip etmelerini istedi. Gönderilen çizelgede toplanacak veriler her hafta Ticaret Bakanlığı’na ulaştırılacak. Gerekli tespitlerin yapılmasının ardından aykırılık tespit edilirse ilgili firmanın savunması istenecek.

TİCARET Bakanlığı’nın marketlerdeki yüksek fiyata ilişkin nasıl denetim yapacağı netleşmeye başladı. Bakanlığın 81 il valiliğine sebze ve meyve fiyatlarının denetimine ilişkin gönderdiği yazının ek kısmında örnek bir form oluşturuldu. Üç sütun halinde, “market ve manav”, “pazaryeri” ve “toptancı hal” başlığı halinde tek tek alış ve satış tutarlarının yazılması istendi. Elma, limon, muz, çarliston biber, dolmalık biber, sivri biber, domates, taze fasulye, havuç, kabak, kuru soğan, mantar, marul, maydanoz, patlıcan, salatalık, sarımsak, yeşil soğan ve patates ürünleri için 12 ay boyunca fiyat derlenecek. Toplanan veriler haftalık olarak Ticaret Bakanlığı’na iletilecek.

HANGİ AY HANGİ ÜRÜN

Ticaret İl Müdürlükleri’ne gönderilen sebze ve meyve fiyatları denetiminin nasıl yapılacağını gösteren örnek formda, her bir ürün için marketten, pazaryerinden ve toptancı halinden alış-satış fiyatını içeren sütunlar oluşturuldu. Örneğin portakal için üç ayrı yerden alınan alış ve satış fiyatları tek tek yazılacak. Formda hangi ürün fiyatının hangi aylarda toplanacağına ilişkin bilgilere de yer verildi. Elma, limon, biber, kuru soğan gibi ürünlerin 12 ay boyunca fiyatı derlenecek.
Mandalina, nar, ayva, ıspanak, karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahana, pırasa ve kırmızı turp için ocak, şubat, mart, ekim, kasım ve aralık aylarında, erik, karpuz, şeftali ürünleri için haziran-eylül ayları arasında fiyat derlenecek. Kayısı ve kiraz ürünleri için haziran, temmuz ve ağustos aylarında, portakal için ekim-haziran aylarında fiyatlar toplanacak. Üzüm, armut, çilek, kavun ve kivinin de hangi aylarda fiyatının derleneceği belirlendi.

SAVUNMA İSTENECEK

Fiyatlar derlenirken yaygın olarak satılanların dikkate alınması istendi. Örneğin domates için salkım ya da pembe gibi türler değil, sofralık olarak satılan fiyat dikkate alınacak. Pazar yerlerinde ürünün satıldığı bütün tezgahların ortalaması alınacak. Alış fiyatları için fatura veya müstahsil makbuzları kontrol edilecek. Bunlar ibraz edilmezse satıcının beyanı baz alınacak.
Ticaret il müdürlükleri gerekli tespitlerin yapılmasının ardından aykırılık tespiti halinde ilgili firmanın savunmasını içerecek şekilde tespit tutanağı tutacak. Daha sonra veriler ortak çalışma yürüten Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne gönderilecek.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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