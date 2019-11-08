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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.11.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın etti

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Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın etti

Sezon başında tezgahlarda kilogramı 20 liradan satılan hamsinin fiyatı, yaşanan bolluk nedeniyle Akçakoca’da 7 liraya kadar düştü. Hamsinin fiyatı vatandaşları da memnun etti, poşetlerini hamsi ile doldurdular.

Hamsinin Karadeniz'de bollaşmasıyla fiyatı da düştü. Sezon başında kilogramı 20 liradan tezgahlara gelen hamsinin kilogram fiyatı Akçakoca’da 7 liraya kadar düştü. Balıkçıların ağlarına yakalanan hamsi sayısı arttıkça, etiketlerdeki fiyatı da vatandaşları memnun etti. Vatandaşlar, “Bu sene Akçakoca’da hamsi balığı çok bereketli oldu. Herkes doyuyor ucuz. Hamsi fiyatı 15-20 liradan 7 TL’ye kadar düştü. Daha da düşeceğini umuyoruz” dediler.

FİYATLARI NAKLİYE ARTTIRIYOR

Akçakoca’da hamsinin 7 liraya kadar düştüğünü belirten balık satıcıları ise hamsinin fiyatının büyük şehirlerde çıkmasının nedenin nakliyeden kaynaklandığını söylediler. Balıkçılar “Bütün kayıklar burada balık çok güzel. Karadeniz hamsisi lezzetli ve her kayıkta balık var neredeyse” dediler. Öte yandan, Balık tezgahlarında Hamsi 7, Barbun 40, Mezgit 25, Çupra 20, Levrek 20, Karadeniz Somonu 35 liradan alıcı buluyor.

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