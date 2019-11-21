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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan oldu

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Fiyatlar dip yapınca ıspanak üreticisi perişan oldu

Aydın’da en fazla tüketilen sebzeler arasında yer alan ve üreticilerin büyük bir umutla ektiği ıspanağın fiyatı 5 TL’den 1 TL’ye düşünce üretici perişan oldu.

Bugüne kadar ıspanaktan zehirlenen hiç kimseyi görmediklerini ve İstanbul’daki zehirlenme olaylarının sebebinin ıspanakmış gibi gösterildiğini belirten Aydınlı ıspanak üreticileri “Sanki bazı şeyler bilinçli yapılıyor. Bir haber ile yüzlerce ton ıspanak heba oldu. Fiyatlar toplama maliyetini bile karşılamadığı için pek çok kişi ıspanağı tarlada bıraktı” diye konuştular.

Aydın Ovası’nda ıspanak ekili olan pek çok tarlanın çıkan haberlerden sonra ıspanak para etmediği için bozulduğunu belirten İncirliovalı ıspanak üreticilerinden Gülizar Gülcan, “En faydalı gıdalardan biri olmasına rağmen insanlar bir anda ıspanak tüketmeyi bıraktı. Kilogram fiyatı 3 liradan 1 liraya düşmesine rağmen pazarda ıspanak satılmaz oldu. Ben bugüne kadar ıspanak yediği için zehirlenen kimse görmedim. Bence bu bir oyundu, oyunu oynayanlar da başarılı oldu. Ancak tüm üreticiler zarar gördü” diye konuştu.

“ARTIK MALİYETİ KARŞILAMAZ”

‘Ispanak zehirlenmesi’ diye çıkan haberlerden önce ıspanağın kilosunun Aydın’da 3 TL’den satıldığını haberler çıktıktan sonra fiyatı 1 TL’ye düşmesine rağmen satışların çok düştüğünü belirten Gülizar Gülcan, “Ispanak toplayan kadınlara günlük 70 TL yevmiye veriyoruz. Bir kişi günde yaklaşık 100 kg ıspanak toplar. Bunun pazarda satışı 1 liradan 100 lira olsa, 70 TL’si toplayıp ayıklamasına gittikten sonra, geri kalan 30 TL ile tarlayı mı sürelim, gübresini mi verelim. Pazara ürün mü hazırlayalım. Bence ıspanağa iftira atıldı. Olan üreticiye oldu” diyerek insanların sağlıkları için ıspanak tüketiminden vazgeçmemelerini istedi.

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