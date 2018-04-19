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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.04.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Fiyatlar artınca... 5 liralık çeyrek altın uyarısı!

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Fiyatlar artınca... 5 liralık çeyrek altın uyarısı!

Altın fiyatlarının artmasından dolayı piyasaya sokulmak istenen sahte altın miktarında da artış olduğuna dikkati çeken İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, 5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler olduğunu, insanlar bunlara kanmaması gerektiğini söyledi.

Kredi kartıyla yapılan altın satışındaki taksit sayısının artırılmasını istediklerini söyleyen İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, altın satışlarında 4 taksit yapma imkanının bulunduğunu anımsattı.

Taksit sayısının yükseltilmesiyle ilgili düzenleme beklediklerini ve bununla ilgili görüşmeler yaptıklarını aktaran Baransel, şöyle konuştu:

TAKSİT SAYISI ARTSIN TALEBİ

"Altın fiyatının çok yükselmesinden dolayı bizi tefecilikle suçladılar. Ankara'ya gittik, görüşmeler yaptık. 4 taksit verdiler bize. Ama taksit sayısı artarsa kuyumcuların işi hızlanacaktır. O dönem altın 100 liraydı, şimdi altın çok yükseldi. Düğün ve sünnet sezonu açıldı. Vatandaş taksitle altın almak istiyor. Altın satışında taksit sayısı artarsa bizim de satışımız artar, diğer esnafa hangi taksit oranı uygulanıyorsa biz de onu istiyoruz. Ankara ile görüşüyoruz, inşallah bu taksit sayısı artacak.

Fiyatlar artınca... 5 liralık çeyrek altın uyarısı

Baransel, altın fiyatlarının artmasından dolayı piyasaya sokulmak istenen sahte altın miktarında da artış olduğuna dikkati çekerek vatandaşların güvendikleri kuyumculardan alışveriş yapmalarını istedi.

Piyasaya sahte altın sunan kişilerin "dolandırıcılık" yerine "kalpazanlık" suçundan yargılanmasını arzuladıklarını ifade eden Baransel, "5 liraya sahte çeyrek altın satan yerler var. İnsanlar bunlara kanmasın. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yapsın. Oda olarak vatandaşın yanındayız. Her zaman yardımcı olmaya hazırız. Sahte altın bütün ürünlerde ağırlık kazandı. Yalnızca çeyrek altında değil bileziklerde de var." diye konuştu.

ERKEN SEÇİM KARARI OLUMLU YANSIDI

Barensel, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin piyasalara olumlu yansıdığını kaydetti.

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