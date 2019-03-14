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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
14.03.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Fiyatı yükselen ürün tanzim satışa girecek

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Fiyatı yükselen ürün tanzim satışa girecek

Vatandaşın ucuz sebze-meyve ve bakliyat yemesi için kurulan tanzim satış noktalarında 30 bin ton ürün satıldı. Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, “Her ürünü satacağız demiyoruz. Ama fahiş fiyata çıkan ürünü tanzime koyarız” dedi.

Spekülatif artışların önüne geçmek amacıyla 11 Şubat'ta meyve-sebze, 26 Şubat'ta da bakliyat satışının başlatıldığı tanzim satış noktaları fırsatçılara balans ayarı oldu. Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre, halkın büyük ilgi gösterdiği tanzim noktalarında bir ayı aşkın sürede yaklaşık 15 bin ton yaş sebze-meyve ve 15 bin ton bakliyat olmak üzere 30 bin ton ürün satışı yapıldı. Tanzim satışın bugün 8 ilde 111 noktaya ulaştığını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, tanzim satış projesinin piyasada afaki fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla başlatıldığını belirtti.

HEDEFİMİZE ULAŞTIK

Tanzim satış noktalarıyla vatandaşın uygun fiyata meyve-sebzeye ulaşması hedeflendiğini hatırlatan Poyraz, "Bizim satışları başlatmamızın ardından dev marketler de fiyatlarını aşağıya çekti. Bugün gelinen noktada vatandaşlarımız için uygun fiyatlı meyve-sebze ve bakliyat bulabilecekleri alternatifler üretildi. Tanzim hedefe ulaştı" dedi.

ANINDA MÜDAHALE EDERİZ

Sistemde bir sıkıntının oluşması halinde tanzim satışlarla anında müdahalenin yapılacağına dikkat çeken Poyraz, "Bizim piyasanın her yerinde olmak gibi bir iddiamız yok. Her ürünü satacağız da demiyoruz. Zaman zaman rafa koymadığımız ürünler piyasada tanzim fiyatlardan devam ettiği sürece sorun görmüyoruz. Eğer bir üründe yine fahiş fiyat artışı yaşanırsa devreye girer ve o ürünü tanzime koyarız" diye konuştu. Talep edilen noktalarda tanzim satış noktası kurduklarını anlatan Poyraz, şunları anlattı: "Belediyeler Tarım Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı'mıza taleplerini iletiyor. Bize bakanlıktan gelen bilgi üzerine biz de tanzim satış noktası açıyor ve ürün satışına başlıyoruz. Bugün İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 ilde tanzim satış yapıyoruz. Bu illere son olarak 8 Mart'ta Şanlıurfa da eklendi. Böylece tanzim satış yapılan il sayısı 8'e çıktı."

PATATES İTHALATI HASAT DÖNEMİNE KADAR YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gümrüksüz patates ithalatının fiyatların spekülatif şekilde artışının önüne geçmek için ön tedbir amacıyla yapıldığını söyledi. Bazı basın kanallarında "Patates ekiminin yasaklandığı, yerli üreticiye zarar verilmesinin hedeflendiği" şeklindeki iddialara da yanıt veren Bakan Pakdemirli, "Hastalık nedeniyle bazı patates ekim alanlarında kısmi kısıtlamaya gidildi. Bu hastalık 20 yıl toprakta canlığını koruyor. Bu nedenle bu alanlarda patates ekimine izin verilmedi" dedi. Aralık, ocak aylarında yaşanan aşırı yağışların etkisiyle, nisanda beklenen erken hasatın ileriye sarkma ihtimali olduğunu aktaran Pakdemirli, "Bu uygulama ile stokçu ve spekülatörlerin oluşturabilecekleri yüksek fiyatlardan tüketiciyi korumak hedeflendi. Üreticilerimizin mağdur edilmesi kesinlikle söz konusu değil. Zira ithalat yeni hasat dönemi olan 20 Nisan'da sonladırılacak" diye konuştu. Bakan Pakdemirli, yalan haber yapan yayınları yargıya taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Fiyatı yükselen ürün tanzim satışa girecek


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