Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Fiyatı uçtu! Gramla satılıyor

Fiyatı uçtu! Gramla satılıyor

İHA
10.03.2018 - 15:11 | Son Güncelleme:

Bursa'da pazarda 60 liradan satılan baharın habericisi çağla el yakıyor. Paketler halinde satılan çağlanın 200 gramı 5 liradan satılıyor.

Bahar ayının vazgeçilmez meyvesi çağla Bursa'da tezgahlarda yerini aldı. Bursa'da mevsiminden erken satılan çağlalar, kilosu 40 liradan tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı pahalı olunca pazarcılar çağlaları 200 ve 400 gramlık paketler halinde satıyor. 200 gramlık paketlerdeki çağlalar 5 liradan satılıyor.

Fiyatları yüksek çağlaları şimdilik hamileler ve hastalar tercih ediyor. Önümüzdeki günlerde yerli çağlaların çıkmasıyla fiyatların düşmesi bekleniyor.

Fiyatı uçtu Gramla satılıyor

Tuz Pazarı'ndaki satıcılar, "Çağla 10 gündür tezgahlarda yerini aldı. 10 gün önce 80 liraydı, şimdi 40 liraya kadar düştü. Fiyat pahalı olunca biz de paketler halinde satıyoruz. Fiyatı pahalı bulan vatandaşlar pek tercih etmiyor. Önümüzdeki günlerde çağla bollaşınca fiyatının düşeceğini umut ediyoruz" dedi.

Etiketler: çağla , çağla fiyatları , çağla ne kadar
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri