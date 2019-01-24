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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.01.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Fiyatı kırmızı eti solladı

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Fiyatı kırmızı eti solladı

Kış aylarının vazgeçilmezi kestane kebabın fiyatı, Giresun'da kırmızı eti geride bırakarak kilosu 60 liraya çıktı.

En düşüğü 150 gram olarak 10 liradan satılan kestane, bu kış lezzetinden çok fiyatı ile konuşuluyor. Sokaklarda ve caddelerde seyyar satıcılar tarafından gramla satılan pişmiş kestanenin kilosu 60 lirayı buldu. Kestane satıcısı Reşat Kara, fiyatlara rağmen işlerinin iyi olduğunu belirterek, “Satışımız geçen senelere göre biraz düşük ama yine de Allah bereket versin. Fiyatlar biraz yükseldi kestane her geçen yıl azaldığı için. Bundan dolayı bizde yüksek fiyata alıyoruz, fiyatlarımız biraz yüksek. 150 gram 10 lira, 300 gramı 20 lira şeklinde satıyoruz” dedi.

Fiyatı kırmızı eti solladı

Fiyatların vatandaşlara yüksek geldiğini kaydeden Kara, “Herkes alamıyor ama Allah bereket versin satıyoruz yine de. Ortalama satışımız da belli değil, bazen 3 kilo, bazen 5 kilo civarında satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fiyatı kırmızı eti solladı

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